Ana García buscará candidatura a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras

Ana García, la exprimera dama esposa del expresidente de Honduras culpable por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos (EEUU), anunció este martes que buscará la candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras.

La esposa del exgobernante, señalado y declarado culpable de trasegar más de 400 toneladas de estupefacientes a la nación norteamericana, compareció ante los medios de comunicación.

Según Ana García, el objetivo de su aspiración presidencial es buscar justicia tras los últimos acontecimientos que involucran a su esposo, quien podría purgar una condena de hasta una cadena perpetua más 40 años de prisión.

La exprimera dama posteó en su cuenta de X un mensaje, con una imagen de sus dos hijas, quienes son bastante activas en las redes sociales.

“Pueblo hondureño: ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios, he pedido su dirección así como ante la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo”, inicia el posteo de Ana García, quien aseguró hace unos días que sería la voz del expresidente.

Informó que a partir del miércoles comenzará una cruzada que llamó la “cruzada por la justicia”. “Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030. Desde mañana comenzaremos nuestra cruzada por la justicia. Los invito al Comité Central mañana a las 10:00 am”.

El viernes, que se conoció la declaratoria de culpabilidad en contra de Hernández, Ana García fue contundente al culpar a la DEA entrenar a los narcotraficantes para delinquir en Honduras.