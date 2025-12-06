AmTrust Financial Services y Blackstone Credit & Insurance cierran una transacción estratégica y crean ANV Group Holdings Ltd., una nueva multinacional de agencias de seguros

La transacción estratégica genera valor para AmTrust y posiciona a ANV Group Holdings para un crecimiento acelerado

El expresidente de AmTrust, Adam Karkowsky, asume como presidente y director ejecutivo de ANV Group Holdings

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” o la “Empresa”), aseguradora global especializada en seguros de bienes y responsabilidad civil, y Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”) anunciaron hoy el cierre de una transacción estratégica. En el marco de esta operación, AmTrust y fondos administrados por BXCI escindieron determinadas agencias generales de administración (“MGAs”) y negocios basados en honorarios de AmTrust en Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental, lo que dio origen a ANV Group Holdings Ltd. (“ANV”), una nueva empresa independiente, tras recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes.

AmTrust y ANV firmaron un acuerdo de capacidad por diez años, mediante el cual AmTrust continuará actuando como asegurador de las carteras de negocio existentes ofrecidas a través de las MGAs. Tal como se anunció el 15 de septiembre de 2025, el acuerdo abarca siete filiales de AmTrust: ANV Specialty, Risico, Collegiate, ANV Nordic, Arc Legal, Qualis y Abacus. Estas empresas ofrecen una amplia gama de coberturas, que incluyen exceso y superávit cibernético (E&S), directores y oficiales (D&O), seguros de riesgo de transacciones, indemnización profesional, gastos legales, créditos hipotecarios y estructurados, garantías, indemnización para trabajadores agrícolas, protección de ingresos, accidentes y salud (A&H), y seguros de propiedad residencial y comercial especializados.

Adam Karkowsky asumió como presidente y director ejecutivo de ANV tras casi 15 años en funciones de liderazgo en AmTrust, donde recientemente se desempeñó como presidente. El equipo directivo de ANV también está compuesto por Joseph Brecher, director financiero (antes vicepresidente sénior y responsable de inversiones alternativas en AmTrust); Jacob Decter, director de operaciones (antes director de estrategia para los negocios globales de comisiones y responsable de fusiones y adquisiciones y desarrollo corporativo en AmTrust); y Aaron Basilius, director de MGAs en EE. UU. (antes vicepresidente sénior de ciberseguridad en AmTrust).

“Estamos muy satisfechos de haber cerrado esta transacción junto a Blackstone, lo que nos permite fortalecer aún más la base de nuestra plataforma global de MGAs”, afirmó Barry Zyskind, presidente y director ejecutivo de AmTrust. “Bajo el liderazgo de Adam, esperamos que ANV alcance nuevos niveles de crecimiento rentable y continúe brindando un sólido desempeño en suscripción y servicio. Seguiremos colaborando con ANV y participando de su éxito futuro a través de nuestra significativa participación accionaria.”

Por su parte, Adam Karkowsky, presidente y director ejecutivo de ANV, señaló: “Con el lanzamiento de esta plataforma multinacional independiente y diversificada de MGAs, basada en nuestra profunda experiencia en seguros y años de trabajo conjunto, ANV se encuentra en una posición idónea para impulsar un crecimiento significativo y generar valor a largo plazo, con el apoyo continuo de nuestros socios, AmTrust y Blackstone. Contamos con un equipo altamente capacitado en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, dedicado a brindar servicios excepcionales a nuestros brokers, socios y clientes.”

Acerca de AmTrust Financial Services, Inc.

AmTrust Financial Services, Inc. es una aseguradora especializada líder, reconocida por sus soluciones innovadoras y su compromiso con el servicio, con presencia en más de 60 países de todo el mundo. Para obtener más información, visite http://www.amtrustfinancial.com.

Acerca de ANV Group Holdings Ltd.

ANV Group Holdings Ltd. (“ANV”) es una plataforma líder de agencias generales de administración (MGAs) que suscribe una combinación diversificada de productos de seguros especializados, de afinidad y mayoristas en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Con una amplia trayectoria en el sector y un historial de crecimiento rentable, ANV adquiere y expande MGAs, además de incubar y desarrollar nuevas propuestas. Su experiencia distintiva en suscripción le permite ofrecer soluciones y servicios de excelencia.

