Ámsterdam prohíbe publicidad de carne en espacios públicos

La ciudad de Ámsterdam se convirtió en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad de carne en espacios públicos, como parte de una estrategia orientada a reducir el impacto ambiental y fomentar hábitos más sostenibles.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de mayo y afectará anuncios en paradas de autobús, vallas publicitarias y otros espacios públicos gestionados por el gobierno municipal. A partir de esa fecha, este tipo de publicidad dejará de promover productos como hamburguesas, filetes y otros derivados cárnicos en estas áreas.

No obstante, la normativa no prohíbe la promoción dentro de restaurantes, supermercados ni zonas privadas de venta de alimentos, donde los establecimientos podrán continuar anunciando sus productos con normalidad.

La iniciativa fue impulsada por las autoridades municipales como parte de su compromiso con el tratado internacional Plant Based Treaty, que busca reducir las emisiones relacionadas con la producción animal y promover alternativas alimentarias más sostenibles.

Funcionarios locales señalaron que el objetivo es contribuir a la lucha contra el cambio climático, reducir la huella ambiental de la ciudad y promover una mayor conciencia sobre el impacto de las decisiones alimentarias en el medio ambiente.

Con esta decisión, Ámsterdam marca un precedente a nivel global, abriendo el debate sobre el papel de la publicidad en la promoción de hábitos que afectan la salud y el planeta.