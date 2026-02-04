Amnistía Internacional denuncia que en Corea del Norte castigan a quienes ven Squid Game y series surcoreanas

Amnistía Internacional reportó que ha recopilado testimonios de desertores norcoreanos que aseguran que los ciudadanos del país enfrentan castigos severos por consumir contenidos de entretenimiento surcoreano, incluyendo series como Squid Game, Crash Landing on You y Descendants of the Sun.

Según los relatos, bajo el régimen de Kim Jong Un, quienes son sorprendidos viendo o escuchando estos programas pueden enfrentar ejecuciones, trabajos forzados y humillación pública. Los testimonios también señalan que los escolares y personas de menor rango son los más vulnerables, mientras que los ciudadanos más adinerados pueden evadir el castigo mediante sobornos elevados.

Los desertores explican que, a pesar de la estricta censura, muchas personas encuentran formas de disfrutar de estas series: “Los trabajadores las ven abiertamente, los funcionarios del partido las ven con orgullo, los agentes de seguridad las ven a escondidas y la policía las ve con seguridad. Todos saben que todos las ven, incluso quienes realizan las represalias”, declararon.

Los programas surcoreanos mencionados incluyen temas que podrían considerarse subversivos para el régimen, como la rebeldía en Squid Game o historias de amor transfronterizo en Crash Landing on You, que retratan la interacción entre ciudadanos de Corea del Sur y oficiales norcoreanos.

Amnistía Internacional advierte que estas prácticas forman parte de un control totalitario sobre la cultura y la información en Corea del Norte, afectando la libertad de expresión y el acceso al entretenimiento.