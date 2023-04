AMLO suspende su agenda tras dar positivo de Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suspendió su agenda tras dar positivo de Covid-19.

Según el gobernante, los síntomas que presenta de la enfermedad fueron leves; pero tomó la determinación con su equipo de “guardarse unos días” y mantenerse bajo observación médica.

Fue por medio de Twitter que el gobernante mexicano anunció el diagnóstico médico que le obligó a cancelar su agenda por varios días.

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo de Covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. No vemos pronto”, escribió el gobernante.

Su agenda será reprogramada y se anunciará su regreso por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Es la tercera vez que AMLO da positivo por el contagio que paralizó al mundo en el 2020. AMLO aclaró lo de su corazón porque en el 2013 sufrió un infarto y además padece de hipertensión.

La noticia de la ausencia temporal de AMLO por el contagio se da días después de confirmar la venta del lujoso avión presidencial.