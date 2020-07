AMLO responde a los ataques a su familia: “Es conmigo no con ellos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió este viernes de manera contundente a los opositores de su gobierno que atacan a su familia en las redes sociales.

“Es conmigo no con ellos, mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente y con criterio”, dijo el gobernante ante los medios de comunicación.

El gobernante como cada mañana habló en su conferencia matutina, en en la cual se refirió a los ataques luego que su esposa, Beatriz Guitérrez Müller, respondió un comentario sobre los niños con cáncer.

“Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad de expresión, porque la han emprendido en contra de ella, en contra de mi hijo”, agregó AMLO.

Las críticas en contra de Guitérrez Müller se dieron cuando un usuario le preguntó: ¿Cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer?. La esposa del gobernante respondió que no era médico.

La respuesta causó controversia, siendo calificada como grosera por algunos usuarios, mientras que los opositores han desatado una ola de ataques.

La primera dama ofreció disculpas horas después e hizo privada su cuenta de Twiter.

“Es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación”, apuntó AMLO sobre los duros cuestionamientos que continuaban este viernes en las redes sociales.

El gobernante dijo sentirse orgulloso de su gestión y los logros que ha alcanzado hasta ahora.

“Somos millones de mujeres y hombres que están hartos que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuese país de unos cuantos, que no contara, que se humillara, que se robaran el dinero del pueblo, vamos a seguir adelante”, acotó el gobernante.