AMLO reacciona al triunfo de Milei: Argentina se metió un “autogol”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reaccionó al triunfo de Javier Milei, indicando que Argentina se metió un “autogol”.

Según el presidente azteca, la decisión del pueblo argentino no les va a ayudar económica ni políticamente.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos, no les va a ayudar”, dijo el gobernante antes de indicar que con la votación se metieron un “autogol”.

Destacó que el pueblo es soberano y que la presión de los medios de comunicación aportó que Argentina votara masivamente por Javier Milei.

“El pueblo es soberano, aun con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol”.

AMLO fue sincero al decir que no está de acuerdo, pero respeta la decisión. “Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión del pueblo, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina”.

El triunfo de Milei ha sido visto por AMLO como un retroceso o un “autogol” que dejará consecuencias importantes.

Milei, que logró el apoyo del 55% del electorado, se reunió con el presidente saliente Alberto Fernández para hablar sobre el proceso de transición.