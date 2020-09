AMLO pide a dirigentes de Frena dormir en casas de campaña del plantón y no en hoteles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una visita en Jojutla, Morelos, se refirió al plantón de los integrantes del Frente Nacional antiAMLO (Frena) y los invitó a que durmieran en casas de campaña y no en hoteles.

“Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría ‘no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio’, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo., expresó el mandatario mexicano durante el evento cuando se refirió a las protestas de Frena

“Un signo de que vamos avanzando son las protestas de los conservadores que estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público,” dijo Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, precisó que las libertades plenas están garantizadas por su gobierno y que las por lo tanto las personas que asistan al plantón no serán molestadas y podrán quedarse en sus casas de campaña.

“Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días. Nosotros nos quedamos varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso. Ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar”.

De igual manera el mandatario les hizo una singular sugerencia a los líderes y miembros de Frena.“Que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigente, a dormir ahí en las casa de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento, y lo digo con todo respeto; y que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades”, indicó.