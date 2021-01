AMLO evita pronunciarse sobre asalto al Capitolio, pero esgrime decisión de ‘censurar’ cuentas de Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esgrimió este jueves la dedición de Facebook de censurar las cuentas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero evitó pronunciarse sobre el asalto al Capitolio que dejó cuatro personas muertas.

El jefe de estado de la nación azteca dijo en tono contundente que el cierre de las cuentas del gobernante no tenía que haber sucedido porque se trata de un asunto de Estado, no de las empresas.

“¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo Juez, como la Santa Inquisición. Considero que lo que estás diciendo es perjudicial ¿Dónde está incluso la norma, la legislación? Eso es un asunto de Estado, no es asunto de las empresas”, manifestó el presidente mexicano sobre la decisión de censurar las cuentas de Trump.

Al consultarle por el asalto al Capitolio, AMLO fue contundente al indicar que se trata de un asunto de país y se limitó a no entrometerse en asunto que no le competen porque la Constitución mexicana lo impide y se limitó a opinar sobre la censura.

“No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook. No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?’, agregó el presidente.

Para el mandatario, las redes sociales ejercen una labor informativa, en la cual ‘la gente pudo comunicarse abiertamente y sin censura Se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, la comunicación circular, entonces no puede haber retrocesos’.

AMLO, fue enfático en cuestionar que si se promueve censurar a quien se consideré perjudicial y nocivo qué va quedar en relación a la libertad de expresión.

“Los medios tradicionales históricamente se han sometido, con honrosas excepciones. Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura, es motivo de preocupación’, apuntó.

Las declaraciones del jefe de Estado de México se dan a pocas horas que Facebook informara su decisión de bloquear la cuenta de Donald Trump por tiempo indefinido por violentar las normas y representar un riesgo de violencia.