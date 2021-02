AMLO denuncia ‘acaparamiento’ de vacunas de los países más ricos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció este lunes que los países más ricos están acaparando las vacunas contra el coronavirus, dificultando el acceso de la dosis a las naciones de escasos recursos económicos.

Tras la queja, el gobernante sugirió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrollar una reunión de emergencia.

El gobernante, para confirmar su denuncia puso como ejemplo el difícil abastecimiento de vacunas de su gobierno, dosis que consigue en Bélgica a pesar que en EEUU existen fábricas de Pfizer.

‘Ya tenemos la vacuna, nos cuesta mucho obtenerla porque sí hay mucha demanda, es poca la producción’, dijo minutos antes de hacer la fuerte denuncias contra los países más ricos.

AMLO, fue contundente al indicar que los gobiernos que producen las vacunas se las guardan. ‘Los gobierno que producen las vacunas se las guardan, por ejemplo Pfizer, todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos’.

Al respecto, pormenorizó que a pesar que la EEUU es una región fronteriza han tenido que comprar las vacunas de Pfizer a Bélgica.

‘Aún cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos, ellos no pueden utilizar esas vacunas, nosotros las traemos de allá’, manifestó sobre la ambición de los países más ricos por acaparar las dosis.

Recordó que el acaparamiento es tal que se tuvo que hablar con la Unión Europea para evitar que la vacuna solo quedara en esa región.

“Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tiene posibilidad y que se apure el mecanismo que se creó, a propuesta de una resolución de México que fue aprobada casi por unanimidad, para que la ONU concentrará vacunas de todas las farmacéutica y pudiese la ONU ofrecer esas vacunas a todos los países”, manifestó.