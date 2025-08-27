American Eagle apuesta por Travis Kelce tras la polémica campaña con Sydney Sweeney

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, conocido mundialmente por su relación con la cantante Taylor Swift, acaba de firmar un contrato con la marca de ropa American Eagle.

Esta noticia ha generado conversación, ya que Kelce es ahora el rostro principal de la nueva campaña publicitaria de la firma, justo después de que la actriz Sydney Sweeney protagonizara una controversial acción para la marca.

La colaboración de Travis Kelce con American Eagle pone a la estrella deportiva en el centro del mundo de la moda, evidenciando cómo los deportistas rebasan los límites del deporte para convertirse en referentes culturales y comerciales.

No es la primera vez que American Eagle apuesta por rostros reconocidos para impulsar su presencia en el mercado. Sin embargo, la reciente controversia generada por un anuncio previo protagonizado por Sydney Sweeney ha puesto en el foco las decisiones de la marca sobre el tipo de celebridades con las que se asocia, y cómo esto afecta su imagen.

Este movimiento ocurre en un contexto en el que las colaboraciones entre marcas de ropa y figuras públicas no sólo buscan vender productos, sino también conectar con valores y emociones que representan estas personalidades.

El caso de Travis Kelce ilustra cómo las alianzas de moda pueden influir en la percepción de una marca y en sus ventas.