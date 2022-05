Amber Heard asegura que tiene ataques de pánico y le pide a Depp dejarla en paz

La actriz Amber Heard, quien enfrenta acusaciones por difamación, aseguró que a raíz del polémico juicio con su exesposo, Johnny Depp, tiene ataques de pánico y le solicitó al actor dejarla en paz.

El pedido de Heard se ha viralizado en las redes sociales a pocas horas que la etapa de presentación de pruebas y testimonios finalice en una corte de Virginia.

“Amber Heard, cerró una serie de testimonios denunciando que es víctima de amenazas a muerte y humillaciones por parte de los seguidores del actor”, informaron medios locales.

La actriz de Aquaman subió nuevamente al estrado para decirle al jurado que a raíz del pleito legal ha sufrido ataque de pánico al punto que le ha solicitado a sus amigos seguir algunas normas para evitar asustarla.

“Solo quiero que Johnny me deje en paz”, dijo la actriz después de seis semanas de juicio producto de una demanda presentada por el actor por los delitos de difamación tras la publicación de un artículo de opinión sobre violencia doméstica.

Durante sus últimos testimonios, Amber aseveró que su exesposo amenazó con destruirle la vida y que lo recordaría por el resto de su vida. “Johnny me prometió, me prometió, que arruinaría mi vida, que arruinaría mi carrera”, indicó la actriz al confirmar que está sufriendo ataques de pánico.

Asimismo, señaló que está consciente del apoyo que su exesposo ha logrado con el proceso legal. “Sé cuántas personas saldrán de la nada para apoyar a Johnny. Johnny ha tomado suficiente de mi voz… Tengo derecho a contar mi historia”.

Sobre las amenazas a muerte y las humillaciones indicó que hasta le han dicho que quieren meter en un microondas a su hija. “La gente quiere poner a mi bebé en el microondas y me lo dicen”.

La actriz acotó que existen personas que se burlan de su dolor, asegurando que es lo más humillante por lo que ha tenido que atravesar.

Sobre los ataques de pánico reveló que ha pedido a sus amigos no asustarla y evitar algunas bromas. “Me tiemblan las manos, me despierto gritando y mis amigos tiene que vivir con un set de reglas sobre cómo no asustarme”.