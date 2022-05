Amber Heard asegura que Johnny Depp la agredió sexualmente

Amber Heard, actriz de Aquaman y exesposa de Johnny Depp, subió al estrado y aseguró que el actor la agredió sexualmente mientras buscaba cocaína en su cuerpo.

Las esperadas declaraciones de Amber a más de 14 días de juicio se enfocaron en confirmar que fue golpeada y violada por el reconocido actor.

En su primer día de comparecencia, la actriz remembró la primera vez que su golpeada y cómo Depp abusó sexualmente de ella bajo los efectos de la droga.

Según Amber, la relación entre ambos fue mágica hasta que se tornó violenta y mediática. “Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí”, dijo la actriz durante su primer día de declaración.

Para la exesposa de Depp recordar los momentos que vivió en la relación son profundamente dolorosos y horribles.

Asimismo, describió al actor como un hombre violento y con serios problemas de adicción a las drogas.

Amber, reveló que la primera agresión física que sufrió fue cuando ella le preguntó sobre el tatuaje que tiene en su brazo y que tuvo que modificar porque era en honor a Winona Ryder.

Otro hecho que relató la actriz fue cuando Depp la amenazó a muerte durante un viaje. “Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza”, indicó.

Mientras Amber habla en el estrado, el actor trata de evitar todo contacto visual, aunque fue imposible disimular su expresión de desacuerdo al oír el relato.

En el juicio, Depp la acusa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario ‘The Washington Post’ en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido “abuso doméstico”.