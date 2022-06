Amber Heard aparece tras veredicto en su contra y culpa a las redes sociales

La actriz Amber Heard apareció tras el veredicto en su contra y culpó a los comentaristas de las redes sociales del fallo injusto a favor del también actor Johnny Depp.

“No culpo al jurado, en realidad lo entiendo”, dijo Heard a la cadena de noticias NBC con la periodista Savannah Guthrie. El adelanto de la entrevista con la exesposa de Depp fue transmitido esta mañana en el programa Today.

Según la actriz, el veredicto en su contra se deriva del cariño que los seguidores le tienen al actor. “Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

Las declaraciones de Amber rápidamente acapararon las emisiones noticiosas de los distintos medios de comunicación, por tratarse de su primera entrevista tras el fallo.

Heard, había catalogado de injusto el dictamen por medio de un comunicado de prensa, y posteriormente su defensa aseguró que no contaba con los recursos para pagarle la indemnización a su exesposo.

El veredicto en contra de la actriz se da por daños compensatorios y daños punitivos tras se encontrada culpable de buscar dañar la imagen del actor en un artículo de opinión publicado en The Washington Post.

“Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa”, dijo Amber Heard en la televisora.

Sobre los ataques en las redes y las reacciones por el veredicto en su contra dijo que no le importa la opinión de los demás. “No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas”.

El emblemático caso de los actores robó las portadas de medios nacionales e internacionales por varias semanas.