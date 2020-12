Amazon Se Convierte en el Mayor Comprador Corporativo de Energía Renovable del Mundo, Lo Que Refuerza su Compromiso con The Climate Pledge de Lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para el 2040

La incorporación de 26 nuevos proyectos eólicos y solares a escala de servicios públicos en Australia, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica, Suecia, el Reino Unido y los EE. UU. eleva el número total de proyectos de energía renovable de Amazon a 127

inversiones en energía renovable en total de la compañía hasta la fecha, lo que ofrecerá una capacidad de producción de electricidad de 6.5 GW, suficiente para abastecer a 1.7 millones de hogares en los EE. UU.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy 26 nuevos proyectos de energía eólica y solar a escala de servicios públicos; esto ofrecerá una capacidad de producción de electricidad de 3.4 gigavatios (GW), lo que eleva su inversión total en energía renovable en 2020 a 35 proyectos y más de 4 GW de capacidad: la mayor inversión corporativa en energías renovables en un solo año. Estos nuevos proyectos convertirán a Amazon en el mayor comprador corporativo de energía renovable de la historia.

Hasta ahora, Amazon ha invertido en proyectos eólicos y solares para obtener una capacidad de 6.5 GW, lo que le permitirá a la compañía abastecer a sus operaciones con más de 18 millones de megavatios hora (MWh) de energía renovable anualmente. Dicha capacidad alcanza para abastecer a 1.7 millones de hogares estadounidenses por un año. Estos proyectos suministrarán energía renovable a las oficinas corporativas, los centros de logística y los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) de Amazon que brindan soporte a millones de clientes globales. También ayudarán a alcanzar el objetivo de Amazon de reducir por completo las emisiones netas de carbono en todas sus operaciones para 2040. Parte de ese compromiso consiste en impulsar la infraestructura de Amazon con energía 100 % renovable; actualmente, la compañía va en camino a lograr este hito para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030.

“Amazon está ayudando a combatir el cambio climático actuando rápidamente para impulsar nuestros negocios con energía renovable”, afirmó Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. “Con un total de 127 proyectos solares y eólicos, Amazon es ahora el mayor comprador corporativo de energía renovable de todos los tiempos. Vamos en camino de operar la totalidad de nuestro negocio con energía renovable para 2025, cinco años antes de nuestra fecha objetivo original de 2030. Este es solo uno de los muchos pasos que estamos dando y que nos ayudará a cumplir con The Climate Pledge. No podría estar más orgulloso de todos los equipos de Amazon que continúan trabajando con ansias, inteligencia y rapidez para poner en marcha estos proyectos”.

Los 26 nuevos proyectos eólicos y solares anunciados hoy se encuentran en Australia, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica, Suecia, el Reino Unido y los EE. UU. Estos nuevos proyectos son los primeros de Amazon en Francia, Alemania, Italia y Sudáfrica. En los EE. UU., Amazon ahora ha habilitado proyectos eólicos y solares en California, Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Virginia. Amazon tiene un total de 127 proyectos globales de energía renovable, lo que incluye 59 proyectos de energía renovable eólica y solar a escala de servicios públicos y 68 tejados solares en centros de logística y centros de clasificación en todo el mundo.

“La inversión del sector privado es fundamental para escalar la energía renovable al ritmo necesario para impulsar la acción climática global”, comentó Miranda Ballentine, directora ejecutiva de la Alianza de Compradores de Energía Renovable (Renewable Energy Buyers Alliance, REBA). “Solo los proyectos con base en los EE. UU. hacen que el anuncio de Amazon sea un 270 % superior al anuncio de adquisiciones corporativas más grande realizado por un solo comprador hasta la fecha, y muestran el liderazgo y el compromiso de la empresa con un futuro energético limpio y próspero”.

“En nombre del sector de energía renovable, felicitamos a Amazon por su contribución sin precedentes con la transición a las energías renovables este año. Con 35 nuevos e importantes proyectos de energía renovables en 2020, Amazon merece un gran reconocimiento por su liderazgo en el cambio global hacia las energías renovables. Obtener más de 4000 MW de nueva energía renovable en un solo año es un logro increíble y marca un gran progreso para alcanzar el objetivo de Amazon de operar con energía totalmente renovable. Estamos inmensamente agradecidos con Amazon por sus esfuerzos para ayudar a mantenernos muy cerca de lograr la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que, según indican los científicos, son necesarias para evitar los peores efectos en el cambio climático”, indicó Gregory Wetstone, presidente y director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Energía Renovable (American Council on Renewable Energy, ACORE).

El año pasado, Amazon y Global Optimism cofundaron The Climate Pledge, un compromiso de llegar 10 años antes al Acuerdo de París y de cero emisiones netas de carbono antes de 2040. The Climate Pledge cuenta ahora con 31 signatarios, entre ellos, Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft y Best Buy. Para alcanzar su objetivo, Amazon continuará reduciendo las emisiones en todas sus operaciones mediante el establecimiento de una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030 determinada por la compañía; cumpliendo con su visión de Shipment Zero (Envío cero) para hacer que todos los envíos se realicen sin emisiones netas de carbono, con una reducción del 50 % de las emisiones netas de carbono para 2030; y adquirirá 100 000 vehículos de reparto eléctricos, el pedido más grande de vehículos de reparto eléctrico jamás realizado. Para obtener más información, visite https://sustainability.aboutamazon.com/.

