Amazon quiere darle a Alexa una mejor memoria 

En un movimiento que promete transformar el mercado tecnológico, el Plan Amazon ChatGPT Alexa ya está dando de qué hablar en la industria de la inteligencia artificial y los asistentes virtuales.

La estrategia de Amazon apunta a integrar los avances de ChatGPT, la reconocida IA conversacional, con Alexa, su icónico asistente doméstico, para ofrecer experiencias más sofisticadas en hogares de todo el mundo.

La compañía anunció este innovador plan durante un evento reciente, poniendo sobre la mesa alianzas y colaboraciones clave que buscan expandir aún más las capacidades de Alexa.

Esta integración permitiría a Amazon competir de tú a tú con otras grandes tecnológicas como Google y Apple en el terreno de la inteligencia artificial aplicada al día a día.

“Hay decenas de millones de personas que quieren encender sus cafeteras por la mañana usando Alexa, y eso es genial… (pero) eso no es lo que cambia el mundo”, dijo Panos Panay, jefe de dispositivos y servicios de Amazon.

Alexa y ChatGPT: hacia un asistente virtual más inteligente

Expertos explican que el Plan Amazon ChatGPT Alexa impulsará el desarrollo de asistentes virtuales más intuitivos, capaces de comprender mejor el lenguaje natural y anticipar las necesidades del usuario.

Esta combinación de inteligencia artificial profundizará la personalización y la eficiencia en tareas como la gestión de dispositivos inteligentes, compras en línea o recomendaciones de contenido.

Amazon afirmó que su objetivo es revolucionar la manera en que interactuamos con la tecnología en casa, haciendo de Alexa una asistente proactiva y adaptable.