Amazon planea reemplazar más de medio millón de empleos con robots en la próxima década

Amazon, una de las compañías que más ha transformado el entorno laboral en Estados Unidos durante los últimos 20 años, se prepara para una nueva revolución tecnológica dentro de su estructura operativa. Según entrevistas y documentos internos obtenidos por The New York Times, la empresa planea sustituir más de 500,000 puestos de trabajo por sistemas automatizados y robots.

En los últimos años, la fuerza laboral de Amazon en Estados Unidos se ha triplicado, alcanzando casi 1.2 millones de empleados desde 2018. Sin embargo, los ejecutivos habrían informado a la junta directiva que su objetivo es reducir la dependencia de trabajadores humanos a medida que la automatización avanza, permitiendo mantener o incluso aumentar la productividad sin incrementar la plantilla.

La compañía prevé duplicar sus ventas para el año 2033, pero espera lograrlo mediante una mayor implementación de tecnología robótica en sus centros de distribución y logística. Este cambio marcaría un nuevo capítulo en la relación entre el trabajo humano y la inteligencia artificial dentro de una de las corporaciones más influyentes del mundo.