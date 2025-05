Amazon invertirá más de 4000 millones de dólares en el lanzamiento de una región de infraestructura en Chile

La nueva región de AWS South America (Chile) permitirá que los clientes ejecuten cargas de trabajo y almacenen de forma segura sus contenidos en Chile mientras prestan servicios a usuarios finales con una latencia más baja

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy sus planes de lanzar una región de infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en Chile para fines de 2026. La nueva región de AWS South America (Chile) permitirá que desarrolladores, startups, emprendedores y empresas, además de firmas de servicios financieros, de venta minorista, organizaciones educativas, gubernamentales y sin fines de lucro, tengan más opciones para ejecutar sus aplicaciones y prestar servicios a usuarios finales desde centros de datos situados en Chile. Como parte de su compromiso a largo plazo, Amazon planea invertir más de 4000 millones de dólares en Chile para apoyar la construcción, la conexión, la operación y el mantenimiento de sus centros de datos en el país. Para obtener más información sobre AWS Global Infrastructure, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“La región de AWS South America (Chile) ayudará a prestar servicios a la demanda de rápido crecimiento por servicios de nube en América Latina y Chile con una infraestructura de nube segura, confiable y eficiente”, afirmó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. “Con la nueva región de AWS, las organizaciones podrán contar con tecnologías de AWS avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, para ayudar a acelerar el crecimiento, la productividad y la innovación. Al invertir en talentos locales, oportunidades de educación y capacitación en competencias digitales, nos enorgullece contribuir al crecimiento económico y la transformación digital de Chile por muchos años”.

“La ampliación de infraestructura de AWS en Chile es un claro ejemplo del compromiso del país con la innovación y la tecnología de avanzada, y del trabajo que hemos hecho para crear un ambiente donde las empresas tecnológicas puedan prosperar, con el liderazgo del Plan Nacional de Data Centers”, señaló Aisén Etcheverry Escudero, ministra de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de Chile. “Esta inversión demuestra una clara confianza en nuestro país y un compromiso con el desarrollo y la innovación en tecnología en toda la región”.

La región de AWS South America (Chile) estará compuesta por tres zonas de disponibilidad al momento de su lanzamiento, que se sumarán a las 114 zonas de disponibilidad existentes en 36 regiones de AWS en todo el mundo.

Con el anuncio de hoy, AWS tiene planes para 16 zonas de disponibilidad más y cinco regiones AWS más en Chile, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube soberana europea de AWS.

La región de AWS en Chile será creada con soberanía por diseño, como lo ha sido AWS Cloud desde el primer día.

AWS ofrece las carteras más amplias y profundas de servicios, entre ellos análisis, cómputo, bases de datos, IoT, IA generativa, aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías de nube.

Para respaldar el crecimiento de la adopción de la nube en América Latina, Amazon sigue invirtiendo en mejorar las competencias de los estudiantes, los desarrolladores locales y los profesionales técnicos, los profesionales no técnicos y la próxima generación de líderes de TI en Chile a través de propuestas como AWS Academy, AWS Educate y AWS Skill Builder. Desde 2017, Amazon ha capacitado a más de dos millones de personas en América Latina en competencias de nube, entre ellas más de 100.000 en Chile.

Como parte de su compromiso por contribuir al desarrollo de competencias digitales, AWS contratará y capacitará a personal local para que opere y brinde soporte a la nueva región de AWS en Chile.

Algunas de las organizaciones chilenas que eligen a AWS para ejecutar sus cargas de trabajo son AgroSuper, la Universidad Andrés Bello, Banco de Chile, Banco Itaú, BancoEstado, BCI Mach, Cencosud, Coca-Cola Andina, Coopeuch, Copec, Data Observatory, Femsa Salud, LATAM Airlines, Salcobrand, Transbank y otras.

Entre los socios de AWS en Chile se encuentran Deloitte, Accenture, NTT, CloudHesive, SoftwareOne, Arkho y muchos más. and more. Para acceder a la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Amazon ha asumido el compromiso de convertirse en una empresa más sostenible y lograr emisiones de carbono netas cero en todas sus operaciones para 2040 como parte de The Climate Pledge. Amazon es cofundador de The Climate Pledge y fue su primer firmante en 2019.

La región de AWS South America (Chile) estará en gran medida refrigerada por aire, y AWS estima que solo se utilizará agua en los sistemas de refrigeración durante aproximadamente el cuatro por ciento del año. Al momento de su lanzamiento, la cantidad promedio de agua utilizada será inferior al equivalente del agua promedio utilizada en dos hogares chilenos de forma anual.

La inversión de Amazon en Chile

La región de AWS South America (Chile) de próximo lanzamiento es la inversión más reciente de Amazon en Chile, que tiene el objetivo de ofrecer a los clientes tecnologías de nube avanzadas y seguras.

En 2019, AWS lanzó una ubicación de perímetro de Amazon CloudFront en Chile. Amazon CloudFront es una red de distribución de contenidos altamente segura y programable que acelera la transmisión de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia.

En 2021, lanzó una ubicación de antena de AWS Ground Station en Punta Arenas. AWS Ground Station es un servicio completamente administrado para que los clientes puedan controlar comunicaciones satelitales, procesar datos satelitales y cargas de trabajo espaciales con mayor frecuencia, y también escalar operaciones satelitales a nivel global.

En 2021, AWS lanzó AWS Outposts en Chile. AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura de AWS a las instalaciones de los clientes. Al ofrecer acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts permite que los clientes diseñen y ejecuten aplicaciones de forma local con las mismas interfaces de programación que en regiones de AWS, para una experiencia híbrida realmente uniforme.

En 2023, AWS estableció una ubicación de AWS Direct Connect en Chile, para hacer posible que los clientes tengan conectividad privada entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de instalaciones compartidas.

En 2023, AWS amplió su presencia de infraestructura en Chile con el lanzamiento de una ubicación de AWS Local Zones en Santiago. AWS Local Zones es un tipo de implementación de infraestructura de AWS que ubica servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos y otros servicios selectos más cerca de los grandes centros urbanos, industriales y nodos de TI, para permitir que los clientes ofrezcan aplicaciones que requieren una latencia de un solo dígito en milisegundos a usuarios finales.

Infraestructura de nube segura, confiable y con eficiencia energética

Las zonas de disponibilidad están ubicadas a una distancia prudente entre sí para hacer posible la continuidad comercial de los clientes, pero lo suficientemente cerca para ofrecer latencias bajas para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene alimentación, refrigeración y seguridad física independientes, y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS que tienen necesidades especiales de alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de alta disponibilidad con el objetivo de lograr una tolerancia a fallas aún más alta.

AWS trabaja constantemente para lograr formas de aumentar la eficiencia energética de sus centros de datos, mediante la optimización del diseño de los centros de datos, la inversión en chips de diseño especial y la innovación con nuevas tecnologías de refrigeración. Un informe de Accenture, encargado por AWS, estima que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que la local, y cuando las cargas de trabajo se optimizan en AWS, la huella de carbono relacionada puede reducirse hasta un 99%. Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

La región de AWS South America (Chile) permitirá que los clientes con preferencias de residencia de datos o requisitos de almacenamiento de datos puedan almacenar de forma segura sus datos en Chile, además de permitir que los clientes tengan una latencia aún menor y satisfagan la demanda de servicios de nube en toda América Latina. Los clientes de startups, desde empresas a organizaciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, podrán utilizar tecnologías avanzadas del proveedor de nube líder a nivel mundial para impulsar la innovación, reducir los costos y acelerar la transformación.

