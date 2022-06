Amazon Fashion presenta una forma más conveniente de comprar con Virtual Try-On for Shoes

Virtual Try-On for Shoes permite a los clientes visualizar cómo se vería puesto un par de zapatos desde todos los ángulos, ya sea que los compradores estén en la comodidad de su casa o fuera de ella

Los clientes pueden comprar miles de modelos con Virtual Try-On for Shoes, incluidos New Balance, adidas, Reebok y más

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon Fashion anunció el lanzamiento de Virtual Try-On for Shoes, una experiencia móvil interactiva que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los clientes a visualizar cómo se vería puesto un par de zapatos desde todos los ángulos y también orientarlos a tomar decisiones de compra desde la comodidad de su casa o fuera de ella.

Los clientes que usan la aplicación Amazon Shopping en iOS pueden usar Virtual Try-On for Shoes para visualizar miles de modelos de calzado deportivo de marcas como New Balance, adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics y Saucony. Una vez que seleccionan un modelo, los clientes pueden tocar el botón “Virtual Try-On” en la página de detalles del producto y apuntar la cámara de su dispositivo móvil hacia sus pies para observar cómo se verían los zapatos puestos. Luego, pueden mover los pies para ver cómo se vería el zapato desde todos los ángulos y usar el carrusel para cambiar fácilmente los colores del mismo modelo sin necesidad de salir de la experiencia. Los clientes también tienen la opción de tomar una foto de su experiencia de prueba virtual haciendo clic en el ícono de compartir, que pueden guardar en su dispositivo móvil y compartir con amigos en las redes sociales.

“ El objetivo de Amazon Fashion es crear experiencias innovadoras que hagan que comprar artículos de moda por internet sea más fácil y placentero para los clientes”, dijo Muge Erdirik Dogan, presidenta de Amazon Fashion. “ Estamos emocionados de presentar Virtual Try-On for Shoes para que los clientes puedan probar a su conveniencia, donde sea que estén, miles de modelos de marcas que conocen y aman”.

Virtual Try-On for Shoes también brinda a las marcas una nueva forma de exhibir sus productos y hacer que comprar sus modelos sea más fácil e interactivo.

“ La innovación y la mejora de las experiencias de los consumidores son el núcleo de New Balance. Estamos emocionados de mostrar nuestra selección de calzado a través de Virtual Try-On for Shoes de Amazon Fashion mientras continuamos buscando formas inmersivas de involucrar a nuestra base de clientes compartida”, dijo Melissa Worth, vicepresidenta senior de América del Norte en New Balance.

Los clientes de Amazon en EE. UU. y Canadá que usen la app para comprar de Amazon en iOS pueden acceder a la experiencia a partir de hoy en amazon.com/virtualtryon.

Acerca de Amazon Fashion

Amazon Fashion, la división minorista de moda de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), con sede en Seattle, es un destino único para el estilo de las personas, de pies a cabeza. Encuentra ropa, zapatos, accesorios, joyas, relojes, bolsos y equipaje de una amplia gama de marcas de diseñador, marcas contemporáneas y marcas emergentes para cualquier ocasión, estilo y presupuesto. Amazon Fashion continúa ampliando su gran selección y creando nuevas experiencias en nombre de sus clientes, incluidos los programas exclusivos de Amazon Prime como Prime Try Before You Buy, que te permite probar antes de comprar, y Personal Shopper by Prime Try Before You Buy, un servicio que brinda inspiración de estilo y recomendaciones seleccionadas por expertos. Amazon Fashion también presentó The Drop, una experiencia de compra innovadora que brinda a los clientes acceso a colecciones de estilo callejero de edición limitada diseñadas por personas influyentes de la moda de todo el mundo. En el 2020, Amazon Fashion presentó Luxury Stores, un destino que trae directamente a los clientes de EE. UU. marcas de belleza y moda de lujo establecidas y emergentes. Amazon Fashion tiene como objetivo reinventar las compras de artículos de moda y utilizar la tecnología para servir a los clientes con productos y marcas que son relevantes para ellos. Para obtener más información, visita www.amazon.com/fashion.

