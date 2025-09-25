Amazon enfrentará histórica multa por prácticas engañosas con Prime

El gigante tecnológico Amazon acordó pagar una histórica multa de 25 millones de dólares luego de que autoridades estadounidenses lo acusaran de prácticas engañosas al inscribir clientes en su servicio Amazon Prime sin su consentimiento explícito, según confirmaron medios internacionales.

Esta histórica multa Amazon Prime pone en el centro del debate la transparencia en las suscripciones digitales.Amazon supuestamente habría utilizado un proceso de inscripción confuso que llevaba a las personas a registrarse y, posteriormente, dificultaba la cancelación de la suscripción.

Las investigaciones detectaron que, durante años, los usuarios eran redirigidos automáticamente a Prime con solo un par de clics, generando cobros no autorizados bajo términos poco claros. Esta estrategia afectó a miles de consumidores que, en muchos casos, no tenían la intención de pagar por el servicio.

Las autoridades estadounidenses, lideradas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), iniciaron una exhaustiva revisión de las prácticas de Amazon, comprometiendo a la empresa a ajustar sus procesos de inscripción y cancelación. Este caso es uno de los mayores en cuanto a sanciones por manipulación digital en plataformas globales.Amazon, por su parte, negó haber actuado con malas intenciones y aseguró que tomó medidas para simplificar la experiencia de sus usuarios. Sin embargo, aceptó el pago de la sanción y prometió cumplir con nuevas regulaciones de transparencia en sus servicios.Este caso se suma a otros recientes donde las grandes tecnológicas han sido señaladas por priorizar el crecimiento de suscripciones sobre la claridad para el usuario.