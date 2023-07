Amazon celebra a los miembros de Amazon Prime con más ofertas que cualquier edición anterior de Prime Day

Descubre nuevas ofertas en Amazon de Betty Buzz de Blake Lively, D’Amelio Footwear y Dyson; además de ahorros en artículos de estilo Barbiecore y en los productos favoritos de celebridades como KNOW Beauty de Vanessa Hudgens, Lemme de Kourtney Kardashian Barker, PRIME de Logan Paul y KSI y Chamberlain Coffee de Emma Chamberlain

Compra artículos esenciales y exclusivos de Amazon para el verano, como trajes de baño para niños de Simple Joys by Carter’s y pantalones cortos tech para hombres de Amazon Essentials a partir de $10, y aprovecha los precios más bajos de Amazon en lo que va del año en determinados artículos de Sun Bum, Bose y essie

Comienza a ahorrar con antelación en ofertas de artículos de regreso a la escuela y la universidad, incluida la ropa Gap con hasta un 60% de descuento, determinados dispositivos de Amazon con hasta un 75% de descuento y productos adicionales de las mejores marcas como Frigidaire, Crayola y Champion

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN)—A partir del 11 de julio a las 3 a. m. EDT, los miembros de Amazon Prime de todo el mundo tendrán 48 horas de acceso exclusivo para comprar millones de ofertas este Prime Day. Amazon ofrecerá más ofertas que cualquier edición anterior de Prime Day con nuevas ofertas cada 30 minutos durante determinados períodos. Desde belleza, moda y fitness hasta productos electrónicos, juguetes y dispositivos de Amazon, los miembros de Prime pueden obtener todo lo que quieran y necesiten de manera rápida y confiable este verano, gracias a los ahorros en artículos populares y productos esenciales para la vida diaria en todas las categorías de las mejores marcas y pequeñas empresas. Los clientes que aún no son miembros de Amazon Prime y desean aprovechar al máximo Amazon durante Prime Day pueden unirse o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime. Al registrarse, algunos nuevos miembros recibirán automáticamente un crédito de $10 para usar en las compras de Prime Day.









“Estamos emocionados de celebrar a nuestros miembros de Prime al brindarles más ofertas de Prime Day que cualquier edición anterior en marcas que les encantan, y proporcionarles nuevos artículos que estarán encantados de comprar”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “También descubrirán ofertas más personalizadas durante este Prime Day con experiencias de compra inmersivas como Inspire y nuevas oportunidades para comprar más allá de Amazon con beneficios Amazon Prime como Buy with Prime”.

Ofertas anticipadas

A partir de hoy, los miembros de Amazon Prime podrán obtener un adelanto de una selección de ofertas de Prime Day y hacer clic en “Mira esta oferta” para guardarlas en sus listas. Los miembros serán notificados una vez que su oferta elegida esté activa durante Prime Day. Como novedad para Prime Day, los miembros pueden filtrar sus búsquedas para descubrir productos de pequeñas empresas con el filtro de búsqueda de pequeñas empresas.

Amazon ofrecerá millones de ofertas en todas las categorías, incluidos paquetes exclusivos de Amazon de essie y artículos de las mejores marcas como Dyson, Theragun y Frigidaire. Los miembros de Prime también pueden registrarse en el nuevo programa de ofertas solo por invitación de Amazon para acceder a ofertas exclusivas de Prime Day que se espera que se agoten. Visita amazon.com/esprimeday para obtener más información.

Aquí hay otro adelanto de algunas de las mejores ofertas disponibles para comprar este Prime Day:

Ahorra hasta un 75% en determinados dispositivos de Amazon, incluida la oferta solo por invitación en Fire TV Omni Series de 43”, Fire TV Stick (3rd Gen), Echo Show 8 (2nd Gen), Ring Indoor Cam (2nd Gen), Ring Battery Doorbell Plus, televisores inteligentes Pioneer y TCL con Fire TV incorporado, Kindle Scribe y la nueva tableta Fire Max 11.

Ahorra hasta un 60% en determinada ropa de Gap para hombres, mujeres, niños y bebés.

Ahorra hasta un 50% en determinada ropa, zapatos y bolsos exclusivos de Amazon de The Drop.

Ahorra hasta un 50% en determinados audífonos, parlantes y audio para el hogar de Sony.

Ahorra hasta un 50% en determinados productos de cuidado de piso de Bissel y iRobot.

Ahorra hasta un 50% en determinadas muñecas y accesorios de Barbie.

Ahorra hasta un 45% en determinados productos de Victoria’s Secret.

Ahorra hasta un 40% en determinados auriculares, altavoces y barras de sonido de Bose.

Ahorra 40% en determinados productos Lemme de Kourtney Kardashian Barker.

Ahorra hasta un 40% en Peloton Bike, Bike+, Guide, accesorios y determinada ropa.

Ahorra hasta un 40% en electrodomésticos de Ninja, Keurig, Vitamix y Breville.

Ahorra hasta un 35% en determinados productos de belleza y cuidado de la piel de Anastasia Beverly Hills, Lancôme, IT cosmetics y Urban Decay.

Ahorra 30% en las nuevas latas Betty Buzz Citrus Variety Pack, exclusivas de Amazon.

Ahorra 30% en KNOW Beauty by Vanessa Hudgens.

Ahorra un 30% en determinados modelos de D’Amelio Footwear.

Ahorra hasta un 30% en determinados artículos exclusivos de Amazon en la tienda The Summer I Turned Pretty , incluida una edición limitada del zapato Sperry usado por Belly Conklin en la segunda temporada.

, incluida una edición limitada del zapato Sperry usado por Belly Conklin en la segunda temporada. Ahorra hasta un 30% en determinados juegos LEGO, juguetes de construcción de MAGNA-TILES y productos Squishmallows.

Ahorra hasta un 30% en determinada ropa, exclusiva de Amazon, para niños y bebés de Amazon Essentials y Simple Joys by Carter’s.

Ahorra hasta un 30% en determinados secadores de cabello, planchas y rizadores de T3.

Ahorra un 30% en determinados productos esenciales para mascotas de Wild One.

Ahorra un 25% en PRIME Hydration+ Sticks de Logan Paul y KSI.

Ahorra un 20% en determinados productos SPF, cuidado de la piel, cuidado del cabello y labios de Sun Bum.

Ahorra un 20% en determinados productos Chamberlain Coffee de Emma Chamberlain.

Ahorra hasta un 20% en determinados productos de Le Creuset.

Ahorra hasta un 20% en determinados hornos de exteriores para pizza de Ooni USA.

Regreso a clases y a la universidad

Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar a realizar sus compras de regreso a la escuela y para la universidad con anticipación este Prime Day. Los padres, estudiantes y maestros descubrirán ahorros en las principales categorías. Algunas de las mejores ofertas incluyen determinados modelos de uniformes para niños de Amazon Essentials por menos de $10; hasta un 55% de descuento en determinados productos Crayola; hasta un 55% de descuento en determinados colchones y camas de Zinus; hasta un 30% de descuento en loncheras Bentgo; 30% de descuento en determinados zapatos de Hey DUDE; 30% de descuento en toallas y ropa de cama de Amazon Basics; hasta un 25% de descuento en laptops de Acer, ASUS, Dell, LG, HP, MSI y Samsung; y un 15% de descuento en mochilas Champion. Los miembros de Amazon Prime también pueden abastecerse y ahorrar un 20% de descuento en compras de $30 en determinados útiles escolares y artículos esenciales para la vida diaria. Visita amazon.com/regresoaclases para obtener más ofertas en artículos para el regreso a clases y amazon.com/regresoalauniversidad para artículos esenciales para la universidad.

Formas de comprar y recibir más

Los miembros de Amazon Prime pueden aprovechar ofertas y ventajas exclusivas que les ayudan a realizar pagos fáciles, obtener recompensas y acceder a ofertas adicionales, todo mientras compran durante Prime Day.

Descubre las ofertas de Prime Day más allá de Amazon con Buy with Prime: Buy with Prime es una nueva forma para que los miembros de Amazon Prime de EE. UU. utilicen los beneficios de compra que aman y en los que confían, como entrega rápida y gratuita, una experiencia de pago perfecta y devoluciones fáciles en los sitios web de las marcas participantes. Este Prime Day, los miembros también pueden comprar ofertas con hasta un 40% de descuento directamente de marcas como Carbone Fine Food, Wyze, Moon Juice y The Woobles. Para descubrir ofertas más allá de Amazon.com, visita buywithprime.amazon.com/shoppers.

Compra las ofertas de pequeñas empresas y de Climate Pledge Friendly: los miembros de Amazon Prime también pueden comprar más ofertas que nunca antes en productos de pequeñas empresas, incluidos Drink Recess, Saturday Skin, Windmill, FLYBYJING, Partake Foods, The Cut Buddy y The Honey Pot. Obtén más información en amazon.com/primedaypequenasempresas. Además, los miembros pueden descubrir y comprar productos más sostenibles como parte del programa Climate Pledge Friendly, que incluye ofertas de Blueland, Melissa & Doug y determinados dispositivos de Amazon. Obtén más información en amazon.com/comprasostenible.

Inspírate con una experiencia más personalizada: desde categorías de ofertas personalizadas en la página de inicio hasta experiencias de compra divertidas y atractivas, Amazon facilita que los clientes descubran ofertas personalizadas y que están de moda. Este Prime Day, Inspire y Comprar Por Interés presentan una fuente de ofertas con videos y fotos de influencers, de otros clientes y de una amplia gama de marcas. Disponibles desde la página de inicio y en cualquier otro lugar durante la experiencia de compra, Amazon ofrecerá más de 40 categorías de ofertas personalizadas para Prime Day, más que nunca antes, incluidas "Ofertas relacionadas con tus vistas", "Ofertas de marcas que te pueden gustar" y "Ofertas de 4+ estrellas para ti".

Compra las ofertas de celebridades e influencers: los miembros de Amazon Prime también tendrán acceso exclusivo a ofertas de marcas de celebridades como Brady de Tom Brady. Celebridades e influencers como Charli D'Amelio, Alix Earle, Michael Strahan, Ayesha Curry y Paris Hilton, compartirán a través de escaparates sus principales selecciones de ofertas de Prime Day.

Accede a ofertas exclusivas durante "Duel for the Deals" en Prime Night Live: a partir del 11 de julio, entre las 10 p. m. y las 12 a. m. EDT, sintoniza el TikTok Live de @prime, un programa de juegos de dos horas con varios concursantes e invitados especiales, incluidos los conocidos y amados Alix Earle y Jake Shane de TikTok, quienes ayudarán a los espectadores a jugar y conseguir ofertas exclusivas.

Hazlo en grande con Prime Visa: los poseedores de la tarjeta obtienen un 6% de devolución durante Prime Day y un 5% de devolución durante todo el año en Amazon, Amazon Fresh y Whole Foods Market con una membresía Amazon Prime elegible y recompensas en todos los lugares donde compran, todo sin un cargo anual de tarjeta. Como beneficio adicional de Prime Day, los miembros de la tarjeta Prime también pueden obtener un 1% adicional en compras elegibles de Amazon con envío sin prisa (para un total de 7% de devolución con una membresía Amazon Prime elegible). Además, con las recompensas diarias, las ganancias ahora se pueden canjear en Amazon o Chase tan pronto como al día siguiente.

Accede a una oferta de atención médica exclusiva: ahora, a través de Prime Day, los miembros Prime de EE. UU. pueden obtener su primer año de membresía de One Medical por $144 al año (normalmente $199, lo que supone un ahorro del 28%). One Medical es una organización nacional de atención primaria basada en miembros que ofrece servicios de atención virtual ininterrumpidos en el consultorio y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, laboratorios in situ y programas de atención preventiva, tratamiento de cuidados crónicos, enfermedades comunes y mucho más.

Ahorra con Amazon Fresh en línea: los miembros Prime pueden ahorrar hasta $40 al comprar alimentos en línea y obtienen $20 de descuento de más de $100 el Prime Day. Se aplican condiciones. Consulta amazon.com/fresh/learnmore para obtener más información.

Acerca de Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros que pagan por una membresía de Amazon Prime en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., cualquiera puede unirse a Amazon Prime por $14,99 por mes o $139 por año, o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/prime. Además, los estudiantes universitarios pueden usar Prime Student con una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego solamente pagar $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que cumplan los requisitos pueden obtener Prime Access por 6,99$ al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Amazon Prime, incluidas las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/prime.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

