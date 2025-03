AM Best Solicita Opiniones Sobre las Revisiones Propuestas Para los Criterios de las ‘Calificaciones En Escala Nacional de Best’

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--AM Best solicita a participantes del mercado en la industria de seguros y otras partes interesadas que den su opinión sobre un borrador para actualizar el procedimiento que establece los criterios de las "Calificaciones En Escala Nacional (NSR) de Best." La información estará disponible en la sección de metodología del sitio web de AM Best hasta el 23 de abril de 2025.





Las revisiones de las Calificaciones En Escala Nacional de Best incluyen la introducción de nuevas NSR para tres países: Argelia, Brasil y Tailandia. Estas calificaciones nacionales permitirán una mayor diferenciación entre los participantes del mercado de seguros en sus respectivos países. Las nuevas tablas de asignación de calificaciones crediticias de emisor (ICR) globales introducidas en la NSR acompañan al borrador los criterios de calificación. Para distinguir la diferencia entre una ICR global y la NSR de Best, aparecerá ".XX" en la calificación nacional de Best, y esas XX representan el código de dos letras del país.

La NSR de Best consiste en una opinión relativa sobre la solidez financiera de una compañía de seguros dentro de un país determinado. Las calificaciones nacionales se elaboran sobre la base de las características financieras de las aseguradoras que tienen sede en ese país y, en cierta medida, mitigan los factores limitantes específicos del país en el análisis de la calificación global. El borrador de los procedimientos para establecer los criterios y los mapeos de las escalas nuevas y existentes que los acompañan estarán disponibles en el sitio web de Servicios de calificación de AM Best hasta el 23 de abril de 2025 en el siguiente enlace: AM Best Rating Services | Credit Rating Methodology.

AM Best no prevé que las revisiones de los criterios de calificación nacional afecten las calificaciones de crédito de Best ya publicadas.

Los participantes tienen tres opciones cuando envíen sus opiniones a la casilla de metodología: autorizar que se publiquen sus comentarios y se incluya su información de contacto; autorizar que se publiquen sus comentarios, pero que su información de contacto se mantenga anónima o pedir que sus comentarios no se publiquen (información confidencial). Los comentarios escritos deben enviarse antes del 23 de abril de 2025 por correo electrónico a una de las siguientes direcciones de correo electrónico según lo que seleccione:

Para autorizar que se publiquen sus comentarios y se incluya su información de contacto, escriba al siguiente correo electrónico: Methodology.Public@ambest.com.

Para autorizar que se publiquen sus comentarios, pero que su información de contacto se mantenga anónima, escriba al siguiente correo electrónico: Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para que sus comentarios no se publiquen o que toda la información se considere confidencial, escriba al siguiente correo electrónico: Methodology.Private@ambest.com.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en la industria de los seguros. Con sede en Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países y tiene oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

