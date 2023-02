AM Best Solicita Comentarios Sobre las Revisiones Propuestas a los Criterios de “Calificaciones de AM Best enen Escala Nacional”

OLDWICK, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–AM Best solicita comentarios de los participantes del mercado en la industria de seguros y de otras partes interesadas sobre el proyecto actualizado de procedimientos sobre los criterios de “Calificaciones de AM Best en Escala Nacional”, que se los conocerá como “Calificaciones en Escala Nacional de Best” y estarán disponibles en la sección de metodología del sitio web de AM Best hasta el 28 de marzo de 2023.

Las revisiones de las “Calificaciones en Escala Nacional de Best” (NSR, por sus siglas en inglés) incluyen la introducción de NSR para cinco países: Egipto, India, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Estas nuevas NSR permitirán una mayor diferenciación entre los participantes de seguros en sus respectivos mercados. En el proyecto actualizado de criterios de clasificación se incluye el mapeo de los nuevos cuadros desde la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) a nivel global hasta las NSR. Para indicar la diferencia entre una ICR global y la NSR de Best, la NSR tendrá una “.XX” en la que XX representa un código de país de dos letras.

Una NSR de Best es una opinión relativa de la fortaleza financiera de una compañía aseguradora dentro de un país. Las NSR están generadas en base a las características financieras de las (re)aseguradoras que tienen domicilio en el país y, hasta cierto punto, mitigan los factores limitantes específicos del país en el análisis de calificación global. La actualización del proyecto de procedimientos de criterios estará disponible en la sección de metodología del sitio web de AM Best hasta el 28 de marzo de 2023.

AM Best no espera que las revisiones de NSR de Best impacten alguna calificación crediticia publicada. En la actualidad, AM Best solo emite NSR en México.

Este proyecto de procedimientos de criterios está disponible en https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-america-latina/metodologia-de-calificacion-crediticia-de-best.

Cuando envíen comentarios al buzón de la metodología, los comentadores pueden elegir una de las siguientes tres opciones: Permitir que mis comentarios se hagan públicos e incluyan mi información de contacto; permitir que mis comentarios se hagan públicos, pero mantener mi información de contacto de manera anónima; no publicar mis comentarios (confidencial). Los comentarios por escrito se deben enviar antes del 28 de marzo de 2023, a una de las siguientes direcciones de correo electrónico según su selección:

Para permitir que su comentario se haga público, que incluye su información de contacto, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que su comentario se haga público, pero mantener su información de contacto de manera anónima, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para no publicar su información de contacto o comentarios y mantener toda su información confidencial, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Private@ambest.com.

Un debate por video sobre este tema con Greg Carter, director general de Análisis, Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés) y Asia Pacífico está disponible en http://www.ambest.com/v.asp?v=ambnsrcriteriacarter223.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

