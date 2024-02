AM Best Solicita Comentarios Sobre la Implementación de la Metodología de Calificación Crediticia de Best a las Compañías que Reportan bajo NIIF 17

OLDWICK, N.J.–(BUSINESS WIRE)–AM Best solicita comentarios a los participantes de mercado de la industria de seguros y demás interesados en la implementación de la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM, por sus siglas en inglés) y los procedimientos de criterios relacionados a las compañías que reportan bajo NIIF 17, continuando con su compromiso con los participantes. Los procedimientos de criterios relacionados son “Análisis del capital disponible y de la compañía tenedora de seguros”, “Entendimiento del coeficiente BCAR global”, “Entendimiento del coeficiente BCAR para aseguradoras de daños canadienses” y “Entendimiento del coeficiente BCAR para aseguradoras de vida y salud estadounidenses y canadienses”.





La BCRM, los procedimientos de criterios asociados y el Coeficiente de adecuación de capital de Best (BCAR) se centran en la economía subyacente de las (re)aseguradoras y no son específicos a un estándar contable. De manera similar, las suposiciones claves de calificación, variables y factores de la BCRM y sus procedimientos de criterios, también son independientes de los estándares contables. De esta manera, la consistencia a nivel global y comparabilidad se logran a lo largo de las calificaciones crediticias de AM Best. Por ende, AM Best no propone cambios sustanciales a la BCRM ni a los procedimientos de criterios asociados como resultado de la NIIF 17.

AM Best no espera que la implementación de la BCRM y sus procedimientos de criterios den como resultado cambios en las calificaciones publicadas como consecuencia directa de la transición de las (re)aseguradoras hacia la NIIF 17. No obstante, en aras de la transparencia continua hacia el mercado, AM Best solicita públicamente comentarios a las partes interesadas sobre este importante tema de la Favor de tomar en cuenta los comentarios recientemente publicados de AM Best sobre el desarrollo de la NIIF 17 y su uso anticipado en los informes financieros bajo este estándar contable en el proceso de calificación para las (re)aseguradoras. Los informes y comentarios publicados incluyen:

La BCRM y los procedimientos de criterios pertinentes están disponibles en la sección de la metodología del sitio web de AM Best. Los comentarios se pueden enviar hasta el 27 de marzo de 2024.

Quienes envíen los comentarios sobre la metodología a la bandeja de entrada, podrán elegir una de las tres opciones: permitir que mis comentarios se publiquen e incluyan mi información de contacto; permitir que mis comentarios se publiquen, pero manteniendo mi información de contacto en el anonimato; o no publicar mis comentarios (confidenciales). Los comentarios escritos deben enviarse hasta el 27 de marzo de 2024, por correo electrónico a una de las siguientes direcciones de correo electrónico de acuerdo con su selección:

Para permitir que su comentario se publique, incluida su información de contacto, envíe un correo electrónico a Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que su comentario se publique, pero manteniendo su información de contacto en el anonimato, envíe un correo electrónico a Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para no publicar su información de contacto o comentarios y mantener la confidencialidad de toda la información, envíe un correo electrónico a Methodology.Private@ambest.com.

