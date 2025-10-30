AM Best Revisa las Perspectivas de Calificación a Negativas para Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas de estables a negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa-” (Superior) a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V. (Everest México) (Ciudad de México, México). Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la Calificación de Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional). Las perspectivas para la Calificación de Escala Nacional es estable.





Everest México es miembro de Everest Group, Ltd. (Everest), la cual, en una base consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa en el nivel más fuerte, así como un adecuado desempeño operativo, perfil de negocio muy favorable y una apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

La revisión de las perspectivas de estables a negativas, reflejan una elevada incertidumbre en torno al perfil empresarial y su administración integral de riesgos, tras los cargos por reservas del tercer trimestre de Everest por 478 millones de dólares, relacionados principalmente con su negocio de seguros comerciales minoristas. AM Best señala que este es el segundo cargo material por reservas de Everest en los últimos 12 meses, tras un desarrollo adverso de 1.500 millones de dólares reportado en el cuarto trimestre de 2024, también impulsado en gran medida por la cartera comercial minorista del grupo. Al mismo tiempo, Everest anunció la venta de su cartera de seguros comerciales minoristas mediante una transacción de derechos de renovación con American International Group, Inc., así como la firma de una cobertura de desarrollo adverso para dicha cartera correspondiente a los años de siniestros 2024 y anteriores.

Desde la perspectiva de AM Best, la incorporación de una cobertura de desarrollo adverso y la venta del negocio de seguros comerciales minoristas brindan mayor confianza en que el desempeño futuro de Everest volverá a niveles históricamente más sólidos. No obstante, las perspectivas negativas reflejan un mayor riesgo operativo, ya que el grupo cambia su estrategia para centrarse exclusivamente en sus segmentos de reaseguro y seguros especializados globales, que en conjunto representan más del 80% del negocio del grupo y han tenido un desempeño históricamente sólido. La aparición de desarrollos adversos en las líneas de negocio restantes de Everest, o los desafíos derivados de la reestructuración del grupo para alinearse con su nuevo enfoque, podrían aumentar la presión negativa sobre las calificaciones del grupo en el corto plazo.

