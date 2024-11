AM Best Revisa las Perspectivas a Estables y Afirma Calificaciones Crediticias de Reaseguradora Internacional, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb” (Buena) de Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A. (Mercantil Re) (Panamá).





Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Mercantil Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada (ERM, por sus siglas en inglés).

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Mercantil Re de mantener métricas rentables que fortalezcan y protejan su base de capital.

Mercantil Re es la reaseguradora 100% propiedad de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A., la cual forma parte del grupo internacional Mercantil y es controlada por la matriz última del grupo, Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI), lo que le proporciona sinergias y eficiencias operativas. El objetivo principal de la compañía es apoyar la expansión regional del grupo en toda América Latina.

La fortaleza del balance de Mercantil Re está sustentada en su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y está respaldada por un programa de reaseguro bien estructurado colocado con retrocesionarios altamente calificados, así como por una estrategia de inversión conservadora orientada a proporcionar liquidez y mantener una gestión adecuada de activos y pasivos. Adicionalmente, el marco de administración integral de riesgos (ERM) de la compañía se considera apropiado, ya que se beneficia de las directrices y la experiencia del grupo.

El desempeño operativo de Mercantil Re se considera adecuado, ya que la compañía se ha mantenido rentable desde 2020, a través de resultados técnicos positivos, así como de ingresos por inversiones. El índice combinado de la compañía se sitúa en 81%, a diciembre de 2023, tras tres años continuos de suficiencia de prima. AM Best espera que la compañía mantenga un desempeño operativo rentable, basado en el historial de su administración en prácticas de suscripción, una estructura de reaseguro diversificada y la creación de nuevos negocios.

Los factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen el deterioro ya sea de las fuentes de ingresos del grupo o del apalancamiento financiero de MSFI, que obstaculice la capacidad del grupo para pagar sus deudas, ejerciendo presión sobre la fortaleza financiera de las entidades de seguros. Otros factores, como un desempeño operativo adverso, que conduzca a un deterioro significativo en la capitalización ajustada por riesgos de Mercantil Re, podrían derivar en acciones negativas de calificación. Si bien es poco probable en el corto a mediano plazo, los factores que podrían resultar en acciones positivas de calificación incluyen mejoras en el perfil crediticio del grupo, como resultado de una rentabilidad sostenida que fortalezca su base de capital y mantenga la capitalización ajustada por riesgos consolidada en el nivel más fuerte.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Inger Rodríguez

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 108

inger.rodriguez@ambest.com

Christopher Sharkey

Director Asociado de Relaciones Públicas

+1 908 882 2310

christopher.sharkey@ambest.com

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

alfonso.novelo@ambest.com

Al Slavin

Estratega Senior de Relaciones Públicas

+1 908 882 2318

al.slavin@ambest.com