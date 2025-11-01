AM Best Revisa a Positiva la Perspectiva de la Calificación Crediticia de Emisor de Golden Tree Reinsurance Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado la perspectiva a positiva de estable de la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la ICR de "bbb" (Buena) de Golden Tree Reinsurance Limited (Golden Tree) (Bermudas). La perspectiva de la FSR es estable.





Golden Tree es una subsidiaria de Iris Financial Services Limited (IFS) y su matriz es Springbrook Capital Ltd., una compañía tenedora privada diversificada en seguros y servicios financieros.

Las calificaciones crediticias (calificaciones) de Golden Tree reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada (ERM, por sus siglas en inglés).

La perspectiva revisada a positiva de estable del ICR de Largo Plazo refleja la expectativa de AM Best respecto a que Golden Tree mantendrá mejoras en su evaluación de fortaleza de balance en el nivel del más fuerte, impulsada por un mayor crecimiento en Estados Unidos al mismo tiempo que mantiene una tendencia favorable en desempeño operativo.

Golden Tree se estableció en 2015 como una compañía de portafolio segregado (SPC, por sus siglas en inglés). En 2019 la compañía obtuvo licencia Clase 3A bajo la ley de Bermudas para proveer capacidad de reaseguro en crédito comercial y vida crédito como parte de la cobertura de retrocesión del grupo, con exposición geográfica principalmente al mercado de seguros colombiano, así como una creciente presencia en Estados Unidos.

Las calificaciones también reflejan el sólido desempeño operativo de Golden Tree, mejoras en su perfil de negocio y su afiliación a IFS, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas, así como un marco apropiado de administración integral de riesgos. Contrarrestando estos factores positivos de calificación se encuentran la concentración histórica de Golden Tree en una sola línea de negocios y el fuerte ambiente competitivo en su mercado objetivo en Colombia. Sin embargo, la compañía se ha expandido más allá de su mercado principal en otras geografías con nuevas líneas specialty y brindando cobertura a terceros.

La fortaleza de balance de Golden Tree, en el nivel más fuerte, se encuentra respaldada por una base de capital que refleja un crecimiento consistente acorde a una tasa de crecimiento anual compuesto de 18.4%, junto con una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, la base de capital de la compañía se ha fortalecido con el tiempo como resultado de sus sólidas prácticas de suscripción. En 2024, la compañía mantuvo su rentabilidad principalmente a través de su suscripción, lo que le permitió generar un retorno a capital de 24%. AM Best espera que Golden Tree continúe desempeñando un papel clave en la estrategia del grupo debido a sus perspectivas saludables de crecimiento y a una rentabilidad constante respaldada por el negocio MGA del grupo, el cual también ha contribuido a expandir la presencia geográfica de Golden Tree en los Estados Unidos. El producto financiero impulsado por una estrategia diversificada, han seguido respaldando los resultados de Golden Tree; sin embargo, la compañía no depende de dicho ingreso para lograr resultados positivos.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para Golden Tree incluyen mejoras en su fortaleza de balance impulsada por mayor crecimiento en Estados Unidos y una mayor diversificación de negocio. Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen una pérdida material en su capital, ya sea como resultado por un declive significativo en la rentabilidad, debido a la volatilidad o riesgo de ejecución de negocio nuevo, o por una política de dividendos agresiva, que reduzca la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones de Golden Tree.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos specializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

