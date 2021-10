AM Best Retira las Calificaciones Crediticias de XL Seguros México, S.A. de C.V.

México, Ciudad de México–(BUSINESS WIRE)–AM Best ha retirado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” (Superior) de XL Seguros México, S.A. de C.V. (XLSM) (México). Estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) se encontraban bajo revisión con implicaciones negativas en espera de la autorización legal para transferir el portafolio de XLSM a AXA Seguros, S.A. de C.V. (AXA Seguros).

La transferencia de portafolio ha sido autorizada por las autoridades mexicanas. XLSM transfirió todos los riesgos de seguros y reaseguro a AXA Seguros y dejó de suscribir nuevas primas.

La política de AM Best es que se complete una calificación final junto con un retiro de calificación. Sin embargo, no se pudo completar una actualización final de la calificación, ya que XLSM no tiene ningún riesgo de seguro necesario para respaldar la formación de una opinión de calificación actualizada.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

