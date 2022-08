AM Best Retira el Estado de Bajo Revisión con Implicaciones Negativas y Afirma Calificaciones Crediticias de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” (Superior) de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMX) (Ciudad de México, México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva.

Las calificaciones de GMX reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la capacidad de la compañía para mantener resultados rentables incluso frente a escenarios adversos, con un desempeño operativo caracterizado por la suficiencia de prima y una rentabilidad fortalecida aún más por los ingresos por inversiones.

GMX firmó un acuerdo para pagar al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México 1,300 millones de pesos por las reclamaciones relacionadas con el incendio en uno de sus puestos centrales de control y el derrumbe del tramo elevado de la línea 12. A abril de 2022, la empresa ha pagado más de 1,300 millones de pesos. GMX ha recuperado 750 millones de pesos del reaseguro, quedando pendientes otros 400 millones de pesos. La materialización de este pago no tuvo un efecto significativo en la capitalización ajustada por riesgo de GMX, la cual se mantiene en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), para todos los años.

Las calificaciones también reflejan la afiliación de GMX con su compañía matriz, GMS Valore, S.A. de C.V., la cual incluye las sinergias y eficiencias operativas que la compañía obtiene como miembro del grupo. Contrarrestando dichos factores positivos de calificación se encuentra el fuerte entorno competitivo que experimenta GMX en sus principales líneas de negocio, lo cual podría presionar el futuro desempeño de la suscripción.

La compañía inició operaciones en la Ciudad de México en 1998. GMX está posicionada dentro de las 10 principales aseguradoras del segmento de daños de México, con una participación de mercado del 8% a marzo del 2022, por primas directas. La principal línea de negocio de la compañía es responsabilidad civil (general y profesional) y opera a través de una red de agentes independientes y promotores, así como ventas en línea.

GMX ha fortalecido su base de capital de manera constante, a través de resultados netos positivos a lo largo de los años, lo que ha dotado a la compañía de capacidad para hacer frente a un aumento significativo de la siniestralidad. El desempeño de suscripción de la empresa se ha caracterizado por la suficiencia de prima, durante más de seis años. La rentabilidad se alcanza mediante los resultados de suscripción y se fortalece con los ingresos por productos financieros, que han mejorado en los últimos años, a medida que la estrategia de GMX se vuelve menos conservadora, lo que refleja la mayor sofisticación de las operaciones de la compañía.

La compañía ha sido capaz de crecer continuamente durante los últimos siete años, aprovechando su canal digital y sus capacidades tecnológicas. El equipo directivo de GMX cuenta con solido historial en términos de implementación de estrategias, así como también, en aprovechar las oportunidades para innovar en el mercado asegurador mexicano dado el aumento de la competencia.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si GMX es capaz de mantener la suficiencia de prima, y eso se traduce en una tendencia al alza de resultados netos positivos, o si sus esfuerzos de internacionalización dan como resultado un crecimiento constante de primas, que mejore la diversificación geográfica y amplíe el alcance del mercado de la compañía. Factores que también podrían llevar a una mejora en la calificación incluyen la capacidad de GMX para mantener su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR. Podrían tomarse acciones negativas sobre las calificaciones de GMX si la compañía experimentara un deterioro continuo en sus resultados de suscripción, y eso erosionara la base de capital de la compañía, debilitando la fortaleza de su balance.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Inger Rodríguez

Analista Financiero Asociada

+52 1102 2720, int. 108

inger.rodriguez@ambest.com

Elí Sánchez



Director Asociado de Análisis

+52 1102 2720, int. 122

eli.sanchez@ambest.com

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

christopher.sharkey@ambest.com

Jeff Mango

Director Gerente

de Estrategia y Comunicación

+1 908 439 2200, int. 5204

jeffrey.mango@ambest.com