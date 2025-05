AM Best ratifica la calificación crediticia de los miembros de Hamilton Insurance Group, Ltd. y Hamilton Select Insurance Inc.

OLDWICK, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha ratificado la calificación de solidez financiera (CSF) de A (excelente) y la calificación crediticia de emisor a largo plazo (CCE a largo plazo) de "a" (excelente) de Hamilton Re, Ltd. (Pembroke, Bermudas) y Hamilton Insurance Designated Activity Company (Dublín, Irlanda), filiales de propiedad absoluta de Hamilton Insurance Group, Ltd. (Pembroke, Bermudas) (conjuntamente, Hamilton). Asimismo, AM Best ha ratificado la CSF de A- (Excelente) y la CCE a largo plazo de "a-" (Excelente) de Hamilton Select Insurance Inc. (Hamilton Select) (Wilmington, DE). La perspectiva de estas calificaciones se mantiene estable.





Las calificaciones de Hamilton demuestran la solidez del balance de la compañía, que AM Best considera muy sólido, así como un desempeño operativo adecuado, con un perfil empresarial equilibrado y una gestión del riesgo empresarial conveniente.

La ratificación de estas calificaciones de Hamilton llega tras las mejoras de calificación de abril de 2024, originadas por una tendencia de resultados de suscripción cada vez más positivos, que derivan en una generación orgánica de capital, mayor estabilidad y solidez general del balance.

El balance se ha considerado muy sólido dado el elevado nivel de capitalización ajustada al riesgo de Hamilton, medido según el ratio de adecuación del capital de Best (Best’s Capital Adequacy Ratio, BCAR). Los ajustes estratégicos que ha implementado la compañía recientemente, en particular la transición hacia una cartera de suscripción más diversificada, han ayudado al grupo a lograr la rentabilidad en términos de suscripción. La evaluación de la solidez del balance de Hamilton refleja, además, su estrategia de inversión relativamente arriesgada en la porción de activos administrados por Two Sigma Investments, LP, asesor de inversiones autorizado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

La valuación del rendimiento operativo de Hamilton se fundamenta en los rendimientos históricos de las inversiones y los resultados de suscripción, que han evolucionado favorablemente en los últimos cinco años, dado que el grupo logró rentabilidad en suscripción en 2023, tendencia que se mantendrá en 2024. Las mejoras en suscripción derivan de los esfuerzos de diversificación del grupo y del entorno propicio de tipos, así como de las medidas de resuscripción en todo el negocio.

La consideración del perfil de negocio como neutral se fundamenta en la continua ampliación de la plataforma global diversificada de seguros y reaseguros de Hamilton. Las capacidades de gestión del riesgo se consideran apropiadas y consonantes con el perfil de riesgo del grupo.

Las calificaciones de Hamilton Select demuestran que AM Best considera que la empresa tiene un balance muy sólido, así como un desempeño operativo adecuado, un perfil de negocio limitado y una gestión del riesgo empresarial satisfactoria. Asimismo, las calificaciones muestran la importancia estratégica de Hamilton Select para su sociedad matriz, Hamilton Insurance Group, Ltd., sumadas a la propiedad y administración comunes de la matriz, así como su respaldo implícito y explícitot.

Hamilton Select es una aseguradora especializada, que ha sido establecida recientemente y se orienta a las cuentas de líneas excedentarias de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Ha concluido su segundo año completo de operaciones y aún no ha registrado beneficios de suscripción, con motivo de una combinación de un ratio de gastos elevado a medida que la empresa gana escala y ratios de siniestralidad por encima de lo previsto. Para mantener los resultados operativos actuales en el nivel adecuado, será necesario que los resultados de suscripción avancen hacia parámetros que respalden una evaluación adecuada en los próximos 12-24 meses. La capitalización ajustada al riesgo de Hamilton Select, medida según el BCAR, se consideró sólida a finales de 2024; sin embargo, volvió al nivel más fuerte en el segundo trimestre de 2025 tras una inyección de capital de su empresa matriz, lo cual es otro fundamento para mejorar la calificación de Hamilton.

El presente comunicado de prensa se refiere a las calificaciones crediticias que se han publicado en el sitio web de AM Best. Para consultar toda la información sobre las calificaciones relacionadas con este comunicado y la información pertinente, en particular, los detalles de la oficina responsable de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, consulte la página web Actividad reciente de calificación de AM Best. Para saber más sobre el uso y las limitaciones de las opiniones de calificación crediticia, consulte la Guía de calificaciones crediticias de Best. Para más detalles sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, las Evaluaciones de desempeño de Best, las Evaluaciones crediticias preliminares de Best y los comunicados de prensa de AM Best, consulte la Guía para el uso de las calificaciones y evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia mundial de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en el sector asegurador. Con sede en Estados Unidos, opera en más de 100 países y cuenta con sucursales regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.

Copyright © 2025 de A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

