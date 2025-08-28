AM Best Publica un Procedimiento Revisado de Criterios de Calificación: “Calificación de Cautivas y Otras Entidades de Transferencia Alternativa de Riesgos”

OLDWICK, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--AM Best acaba de publicar su procedimiento revisado de criterios que lleva por título “Calificación de Cautivas y Otras Entidades de Transferencia Alternativa de Riesgos,” (antes conocido como “Transferencia Alternativa de Riesgos”). Dicho procedimiento entra en vigor inmediatamente.





AM Best inició una Convocatoria de comentarios relacionada con este procedimiento de criterios el 2 de diciembre de 2024. El período de presentación de comentarios se cerró el 20 de febrero de 2025.

En la versión final del procedimiento revisado de criterios, AM Best establece una vía para asignar calificaciones crediticias de emisor (Issuer Credit Ratings, ICR) y calificaciones de solidez financiera (Financial Strength Ratings, FSR) a entidades de células individuales incorporadas. Entre otros cambios se incluyen: el cambio de nombre del procedimiento de criterios; la actualización de la nomenclatura para las compañías de células y las diversas estructuras de las células utilizadas en el sector de los seguros; la afirmación de que el enfoque del eslabón más débil sigue siendo la vía para calificar a las compañías de células no incorporadas; el establecimiento de los requisitos operativos y jurídicos básicos para las entidades de células; la adición de detalles para apoyar las condiciones aceptables de las Cartas de crédito; y otras revisiones editoriales menores para aportar claridad a estos criterios.

Las revisiones de este procedimiento de criterios no darán lugar a cambios en ninguna de las Calificaciones Crediticias de Best publicadas actualmente.

Durante el período de Convocatoria de comentarios, AM Best no recibió ningún comentario escrito (público, privado o anónimo) de los participantes en el mercado del sector de los seguros ni de ninguna otra parte interesada sobre las revisiones propuestas del procedimiento relativo a los criterios. En consecuencia, no se han introducido cambios en la versión final del procedimiento de criterios como resultado de dicha Convocatoria. El documento de Respuesta a los comentarios se publica en el siguiente enlace: https://web.ambest.com/rating-methodologies/comments.

El procedimiento de criterios actualizado está disponible en www.ambest.com/ratings/methodology.

AM Best es una agencia internacional de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, opera en más de 100 países y cuenta con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

