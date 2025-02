AM Best patrocinará y expondrá en la Bermuda Risk Summit 2025

OLDWICK, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--AM Best participará en la Bermuda Risk Summit 2025, que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2025 en Hamilton, Bermudas. Mahesh Mistry se encargará de moderar una sesión de dicha cumbre.





En la sesión, titulada «Risk and Regulation in an Evolving Global Landscape» (Riesgo y regulación en un panorama mundial en evolución), prevista para las 16:35 horas (EDT) del lunes 10 de marzo, Mistry, director de análisis en Londres, abordará la evolución del panorama normativo con un panel en el que participarán Beth Dwyer, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés); Andy Mais, comisionado de seguros de Connecticut y expresidente inmediato de la NAIC; Tim O'Hanrahan, responsable de supervisión de seguros, internacional y asesoramiento, del Banco Central de Irlanda; y Craig Swan, director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Bermudas. El debate se centrará en cómo equilibrar la gestión del riesgo con la innovación, afrontar los nuevos desafíos y fomentar la colaboración transfronteriza para construir un mercado mundial estable y resistente.

Mistry es el director de análisis de la oficina londinense de AM Best. Se encarga de la gestión de un equipo de analistas que cubren las calificaciones de aseguradoras y reaseguradoras que operan en todo el mundo, con especial atención a los mercados del Reino Unido y Londres, África, Oriente Medio, Europa del Este y Bermudas.

La Bermuda Risk Summit 2025 es un evento presentado por la Bermuda Business Development Agency. AM Best es patrocinador de nivel oro del evento, que se celebrará en el Hamilton Princess & Beach Club. Para obtener más información sobre el evento, visite el sitio web de la conferencia.

AM Best es una agencia internacional de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, opera en más de 100 países y cuenta con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com .

