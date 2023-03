AM Best Amplía el Plazo para Presentar Comentarios Sobre las Revisiones Propuestas de la Metodología de Calificación Crediticia de Best y Análisis de Capital Disponible y de Compañías Tenedoras

OLDWICK, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–AM Best ha extendido hasta el 28 de abril de 2023 el período de comentarios sobre las actualizaciones propuestas a la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM, por sus siglas en inglés) y al procedimiento de criterios “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras”.

Los borradores pueden consultarse en la sección de metodología del sitio web de AM Best, en https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-america-latina/metodologia-de-calificacion-crediticia-de-best. La extensión del período para presentar comentarios responde a las observaciones formuladas por diversos participantes en el mercado de seguros y otras partes interesadas. El plazo original finalizaba el 31 de marzo de 2023.

Para leer un resumen del borrador de las actualizaciones de BCRM y del procedimiento de criterios (que se conocerá como “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras de Aseguradoras”), consulte el anuncio del comunicado de prensa de AM Best, del 28 de febrero de 2023.

Así mismo, hay un video sobre las actualizaciones propuestas con Mahesh Mistry, director senior de Criterios de calificación crediticia, y Mathilde Jakobsen, directora senior de Análisis, ambos de AM Best, disponible en http://www.ambest.com/v.asp?v=ambholdingscocriteria223.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2023 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Mahesh Mistry

Director Senior de Criterios de Calificación

Crediticia, Investigación y Análisis

+44 20 7397 0325

mahesh.mistry@ambest.com

Christopher Sharkey

Director Asociado de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

christopher.sharkey@ambest.com

Mathilde Jakobsen

Directora Senior de Análisis

+31 20 308 5427

mathilde.jakobsen@ambest.com

Al Slavin

Estratega Senior de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5098

al.slavin@ambest.com