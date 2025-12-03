AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Grupo Aserta S.A.P.I. de C.V. y de sus Filiales Principales

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo, (ICR, por sus siglas en inglés) de "bbb" (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aa. MX" (Superior) de Grupo Aserta S.A.P.I. de C.V. (GA). Asimismo, AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la ICR de Largo Plazo de "a" (Excelente) y la NSR de "aaa. MX" (Excepcional) de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. (AISA) y de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. (Aserta), las cuales son las filiales principales de GA. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Todas las compañías están domiciliadas en la Ciudad de México, México.





Las calificaciones de AISA y ASERTA reflejan la fortaleza de su balance consolidado, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que la evaluación de fortaleza del balance de GA se mantendrá en el rango más fuerte, mientras que las iniciativas estratégicas en curso ayudan a diversificar aún más los ingresos y la utilidad neta.

En enero de 2017, AISA y Aserta fueron autorizadas a operar como entidades de seguros bajo una licencia de seguro de caución, y cambiaron sus nombres de Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. y Afianzadora Aserta S.A. de C.V., respectivamente. En julio de 2018, las compañías recibieron la aprobación para suscribir fianzas, seguros de caución y seguros de crédito. A diciembre de 2024, la mayor parte del volumen de negocio correspondiente al seguro de caución se emitió principalmente a través de la oficina de Aserta en América.

Las calificaciones también reflejan el liderazgo del grupo en el mercado afianzador mexicano, su buen desempeño operativo histórico a nivel consolidado durante los ciclos del mercado y la experiencia de su equipo administrativo. Además, las calificaciones reconocen la afiliación de las compañías como grandes miembros de GA.

Los factores positivos de calificación del grupo son impulsados por las sólidas posiciones de excedente y las sólidas prácticas de suscripción de sus compañías de fianzas, en conjunto con sus programas de reaseguro colocados con contrapartes de reaseguro con calificaciones altas. Además, la expansión geográfica a través de la sucursal de Aserta en España ha sido un motor importante de la rentabilidad y el crecimiento. De cara al futuro, AM Best hará un seguimiento del impacto de la separación de Controladora Aserta Europa SL del grupo. GA ha invertido en iniciativas innovadoras que la han diferenciado de sus competidores y han añadido valor para sus clientes.

A septiembre de 2025, el mercado de fianzas en México continúa mostrando signos de endurecimiento en medio de señales de crecimiento en términos generales, específicamente en proyectos de infraestructura. Durante los últimos 10 años, las compañías han reportado utilidades netas positivas, con un rendimiento estable sobre la prima bruta emitida a través de diferentes ciclos de negocios y métricas de rentabilidad adecuadas en comparación con otras compañías de fianzas en México. Al mismo tiempo, GA ha tomado medidas para contrarrestar las condiciones de mercado potencialmente adversas y ha diversificado aún más sus ingresos mediante el aumento de su presencia internacional y aprovechando nuevas oportunidades de seguro de caución. De cara al futuro, la compañía espera continuar expandiéndose en América como negocio global a través de su registro en otros territorios, aprovechando sus productos innovadores y canales de distribución. AM Best espera que AISA y Aserta mantengan su fuerte participación de mercado y alcancen sus objetivos de crecimiento, manteniendo niveles de capitalización ajustada por riesgos favorables, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

GA cuenta con un buen respaldo por parte de su programa de reaseguro y sus reservas de contingencia. La apropiada ERM de la compañía le ha permitido manejar adecuadamente sus exposiciones y hacer un uso eficiente de su capital para mejorar su solvencia. Acciones de calificación negativas podrían llevarse a cabo si existieran escenarios adversos para el mercado afianzador, que se reflejaran en un deterioro significativo en el desempeño operativo de la compañía a niveles que AM Best considere inadecuados para las calificaciones actuales.

Aunque improbable en el corto plazo, se podrían tomar acciones de calificación positivas para GA y sus filiales si las compañías continúan reforzando su base de capital y su solidez financiera al mismo tiempo que aplican con éxito una estrategia de diversificación geográfica.

