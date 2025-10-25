AM Best Afirma la Calificación Crediticia de Emisor de Compañía Reaseguradora del Ecuador S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) de Compañía Reaseguradora del Ecuador S.A. (Ecua Re) (Ecuador). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.





Las calificaciones de Ecua Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como las más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva estable se deriva de la capacidad de la compañía de mantener crecimiento en su base de capital mientras produce resultados rentables.

Ecua Re fue establecida en 1977 y es el único reasegurador nacional que opera en Ecuador. La compañía proporciona soluciones de reaseguro para las aseguradoras nacionales del país. El portafolio de negocios de la compañía estaba principalmente compuesto por incendio y líneas aliadas, riesgos técnicos, vida y vehículos. Ecua Re ha iniciado un proceso de internacionalización que le llevará a obtener el estatuto de reaseguradora extranjera en mercados seleccionados. La compañía se beneficia de los cambios regulatorios recientes que permiten a las compañías de seguros primarias ceder líneas personales que previamente tenían esta restricción.

El mayor accionista de la compañía es Hannover Re con una participación accionaria del 30% a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, FUNIS GmbH & Co. KG; otras aseguradoras líderes locales poseen el 40% de la compañía. Los prospectos sobre la economía del Ecuador continúan evolucionando mientras que el gobierno refinancia su deuda con el enfoque de mejorar la seguridad en el país, la cual ha afectado el Producto Interno Bruto; para 2025 se espera que el crecimiento sea marginal con relación a 2024, gracias a un aumento en el consumo y las exportaciones no petroleras. En 2025, AM Best continuará evaluando el impacto de las condiciones económicas en el mercado de seguros, así como las nuevas dinámicas de mercado que resulten de la apertura de nuevos negocios, y de cambios regulatorios en el reaseguro nacional. Contrarrestando parcialmente la preocupación de AM Best sobre este entorno económico se encuentran los beneficios que obtiene Ecua Re de sus accionistas, los cuales les proporcionan acceso a negocios de calidad y al mismo tiempo capacidad de reaseguro a través de su principal accionista.

La fortaleza del balance de Ecua Re se evalúa bajo el descriptor de la más fuerte, ya que la capitalización ajustada por riesgos refleja la capacidad de la compañía para manejar sus exposiciones al riesgo, respaldada por un programa de reaseguro integral liderado por Hannover Re. Además, la compañía gana flexibilidad financiera mediante una ley de Ecuador que requiere que los accionistas con participaciones mayores al 12% asuman responsabilidad financiera adicional en caso de insuficiencia de fondos de los accionistas. El volumen de capital de Ecua Re ha continuado fortaleciéndose a pesar de la importante cantidad de dividendos pagados en relación con el resultado neto, lo que refleja la capacidad de la empresa para generar ganancias. AM Best considera que las prácticas de ERM se consideran adecuadas, dado el marco de riesgos completo y apropiado de la empresa.

AM Best considera que el desempeño operativo de la compañía es fuerte, debido a su desempeño técnico positivo y consistente durante los últimos cinco años, y su capacidad para generar ingresos a partir de oportunidades de mercado de forma rentable. Adicionalmente, su perfil de retrocesión provee ingresos de comisiones cedidas y mitiga los costos de siniestralidad. El resultado financiero continúa contribuyendo de manera positiva al resultado neto, sin embargo, AM Best continuará monitoreando cambios regulatorios y de mercado que pudieran afectar los ingresos por inversiones. A Julio de 2025, la compañía reportó un índice combinado de 81.73%.

Podrían producirse acciones de calificación negativas si los resultados operativos de la empresa se deterioran hasta niveles que ya no respalden la evaluación de fuerte del desempeño operativo, ya sea por acontecimientos de mercado o por cambios en la suscripción. No se esperan acciones positivas de calificación en el mediano plazo, pero podrían tomar lugar si la compañía logra diversificar internacionalmente sus ingresos de manera rentable al mismo tiempo que mantiene sus actuales niveles de desempeño operativo y de fortaleza del balance.

