AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Grupo Nacional Provincial S.A.B.

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de “aaa.MX” (Excepcional) de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.





Las calificaciones de GNP reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

GNP es la aseguradora más grande de México con base en prima emitida directa. La compañía opera como una aseguradora multilínea en vida y no-vida; sus principales líneas de negocio incluyen cobertura de vida, accidentes y enfermedades, y autos.

El pago de dividendos, impulsado por los objetivos de optimización del capital de la compañía , ha restringido de manera parcial la opinion de AM Best sobre la capitalización ajustada por riesgos de GNP en el pasado, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en años recientes, la fortaleza de balance de GNP ha sido evaluada como muy fuerte, beneficiándose de un superávit de capital derivado de cambios en la contabilidad estatutaria al cierre de 2016 asi como de utilidades desde 2016.

El superávit de capital es una consecuencia de la implementación de GNP de registros contables basados en las aproximaciones del valor de mercado de activos y pasivos. GNP sigue prácticas conservadoras en términos de su administración de activos y pasivos. Adicionalmente, la fortaleza del balance de la compañía se ve reforzada por su buen programa de reaseguro, posicionado con contrapartes con alta calificación, el cual protege de manera adecuada la retención de riesgos de la compañía.

En 2022, GNP presentó un crecimiento de prima emitida del 12.6%, manteniendo rentabilidade en la mayoría de sus segmentos clave. Fuera del aumento en la siniestralidad, las métricas del desempeño de suscripción de la compañía no presentaron desviaciones importantes con respecto a las tendencias históricas, aun beneficiándose de un flujo constante de producto financiero. Las pólizas fueron alineadas con los cambios de mercado, y se mejoró el modelo de fijación de precios de la compañía con el fin de ganar competitividad y participación de mercado en áreas de bajo riesgo. A septiembre de 2023, GNP está tomando acciones para mitigar los impactos del desafiante entorno económico. La compañía continuó presentando resultados adecuados de suscripción, rendimiento de inversiones y una utilidad neta positiva de MXN 2.8 mil millones en el periodo de nueve meses de 2023.

Acciones positivas de calificación son poco probables, pero podrían ocurrir si la compañía demuestra una mejora en su desempeño operativo. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la compañía erosiona su capital con un desempeño operativo negativo constante, o si el pago de dividendos impacta de manera negativa la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden los niveles actuales de calificación.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros.

