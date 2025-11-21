AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Global Protection Reinsurance Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb" (Buena) de Global Protection Reinsurance Ltd. (GPR) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.





Las calificaciones de GPR reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables se basan en la expectativa de AM Best de que GPR continuará desarrollando su estrategia de manera rentable, mientras mantiene su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos, evaluada como la más fuerte según lo medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como sus prácticas prudentes de gestión de capital y liquidez.

La compañía tiene su sede en Barbados y pertenece en su totalidad a Global Protection Holding Corp. (B.V.I), una subsidiaria de Ficohsa Corp S.L. (España), previamente llamada Corporación Ficohsa S.A. (Panamá). En 2023 fue renombrada y su domicilio se cambió a España. GPR concentra sus esfuerzos en reasegurar el riesgo facultativo del grupo, limitando su crecimiento dentro de los mercados donde opera el grupo, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

GPR ha fortalecido su base de capital de forma constante mediante la reinversión de sus ganancias. La evaluación de la fortaleza de su balance de "la más fuerte" también toma en cuenta la capacidad de la empresa para generar ganancias, aprovechando las sinergias dentro del grupo, así como la eficiencia de su administración de capital, reflejada en un bajo apalancamiento financiero y operativo, y una fuerte posición de liquidez.

Históricamente, la compañía ha mostrado utilidades positivas. El desempeño operativo de GPR se ha visto respaldado por resultados técnicos positivos debido a que la empresa persigue nuevas oportunidades de negocio dentro de su grupo. La naturaleza del negocio y sus capacidades técnicas en las nuevas líneas de negocio continuarán siendo monitoreadas de cerca para evaluar el desempeño operativo global. AM Best espera que GPR mantenga la suficiencia de primas, así como una tendencia constante en sus índices de rentabilidad.

AM Best evalúa el perfil de negocio de GPR como limitado, debido a su límite geográfico autoimpuesto con el de su grupo económico. Sin embargo, dada la profundidad de las operaciones de su grupo económico, eventualmente, una mayor diversificación podría ser alcanzada. A pesar de la diversificación regional, a 2024, el portafolio de GPR permanece altamente concentrado en Honduras, que representa el 74.4% del total de primas, seguido de Nicaragua (22.6%), Panamá (1.8%), Guatemala (0.6%) y El Salvador (0.6%).

AM Best considera que la administración integral de riesgos es adecuada, ya que está bien integrada en sus operaciones. La compañía sigue las políticas y el apetito de riesgo del grupo y se adhiere a las políticas de inversión de sus filiales, que fueron aprobadas previamente por la dirección. La suscripción se guía por un enfoque de resultados que prioriza la rentabilidad técnica y la selección disciplinada de riesgos sobre el crecimiento de las primas. Esta estrategia prudente refleja un apetito de riesgo conservador centrado en la solvencia y la preservación del capital.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo de GPR mantiene una tendencia positiva con una mayor diversificación en ingresos y utilidades. Los factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen cualquier cambio importante en la base de capital de GPR, como dividendos significativos o salidas de capital, que deteriore la opinión de AM Best sobre la fortaleza del balance de la compañía. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si las interrupciones en la generación de negocio del grupo afectan el desempeño operativo de GPR.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

