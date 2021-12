AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Barents Re Reinsurance Company, Inc. y su Afiliada

CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Barents Re Reinsurance Company, Inc. (Barents Re) (Islas Caimán) y su afiliada, Barents Reinsurance S.A. (Barents Re Lux) (Luxemburgo). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es negativa.

Las calificaciones de Barents Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas negativas reflejan la volatilidad en las métricas de desempeño operativo de la compañía durante los últimos años, así como la incertidumbre de su expansión comercial global. AM Best permanecerá atento al desempeño de Barents Re a lo largo de sus iniciativas de expansión. Si bien, se espera estabilidad, la falta de ejecución exitosa de planes estratégicos puede llevar a acciones negativas de calificación.

La afirmación de las calificaciones refleja la capitalización ajustada por riesgos de Barents Re en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como la diversificación geográfica. Limitando las calificaciones se encuentra la cambiante composición regional del portafolio de Barents Re y la incertidumbre en relación al impacto que tendrá en los niveles de rentabilidad de la compañía.

Las calificaciones de Barents Re Lux reflejan su importancia estratégica y el apoyo que recibe de Barents Re. Barents Re Lux es parte de la unidad de calificación de Barents Re y es fundamental para la estrategia del grupo. Barents Re proporciona una garantía y soporte de reaseguro a Barents Re Lux. Se tenían planes para trasladar Barents Re Lux a Londres, pero, a junio de 2021, Barents Re retiró la solicitud. De acuerdo con la compañía, esto se debió principalmente al retraso en el proceso y a las implicaciones negativas que esto tendría en las operaciones de Barents Re. La compañía se encuentra en proceso de obtener la licencia para su sucursal del Reino Unido para operar bajo el régimen de permisos temporales hasta finales de 2023. No obtener la licencia en Reino Unido podría ejercer presión operativa sobre la compañía.

En 2020, el volumen de negocio se expandió 66% con respecto al año anterior, impulsado principalmente por un contrato de cuota parte sobre seguro de responsabilidad civil para vehículos de motor en Rumania y Bulgaria. En general, el negocio generado en Europa representa el 88% de sus primas, la región de Medio Oriente y el Norte de África genera el 10% y América Latina mantiene el resto. La compañía cuenta con el respaldo de un amplio y diversificado programa de reaseguro con instituciones con un buen nivel de “security”, una característica clave que la compañía ha adoptado para entrar de manera prudente a nuevos negocios y regiones.

A pesar de que el desempeño operativo del grupo ha cambiado con el tiempo hacia una estructura diferente, sus métricas actuales todavía comparan favorablemente con el mercado. A junio de 2021, la compañía presentó un mejor nivel de reclamaciones y costos de administración, mostrando resiliencia a las condiciones actuales del mercado. A pesar de que el volumen de primas y la composición de la cartera de negocios de la compañía presentan volatilidad, Barents Re ha sido capaz de producir ganancias operativas positivas de manera consistente a lo largo de múltiples ciclos de suscripción.

La capitalización ajustada por riesgos de Barents Re todavía refleja las aportaciones de capital en 2016 y 2017, así como los resultados netos positivos en los últimos años. Las exposiciones de la compañía están adecuadamente cubiertas por su programa de reaseguro y las exposiciones netas de la compañía a eventos catastróficos no representan una porción significativa del capital reportado.

No se esperan acciones de calificación positivas en el mediano plazo. Factores que podrían dar lugar a acciones negativas de calificación son el deterioro en el desempeño esperado de la compañía en términos de rentabilidad y generación de capital. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación como resultado de un desarrollo desfavorable de la expansión comercial global de la compañía que afecte su perfil de negocio, o debido a un quiebre en su gobierno corporativo por problemas regulatorios o a una falla en el control de sus riesgos operativos.

Las calificaciones de Barents Re Lux reflejarán las acciones de calificación que se tomen sobre su matriz, Barents Re.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 134

olga.rubo@ambest.com

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

christopher.sharkey@ambest.com

Salvador Smith

Analista Financiero Senior

+52 55 1102 2720, int. 109

salvador.smith@ambest.com

Jim Peavy

Director de Comunicación

+1 908 439 2200, int. 5644

james.peavy@ambest.com