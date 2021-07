Always® y Walmart siguen colaborando con la gimnasta medalla de oro olímpica Laurie Hernández y apoyan a la Women’s Sports Foundation para #KeepHerPlaying

Always dona 500 000 dólares a las organizaciones locales que brindan acceso y oportunidades en los deportes a las niñas en la pubertad

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Always y Walmart están tomando medidas, en asociación con la Women’s Sports Foundation, para ayudar a las niñas a seguir practicando deporte, destacando las importantes habilidades para la vida que se derivan de la participación continua durante la pubertad. Para seguir movilizando a la sociedad con #KeepHerPlaying, continúan su asociación con la gimnasta medalla de oro olímpica Laurie Hernández y reclutan a personas influyentes en las redes sociales para que compartan relatos de primera mano sobre cómo el deporte ha tenido un impacto positivo en sus vidas.





Las investigaciones han demostrado que casi la mitad de las niñas de Estados Unidos abandonan el deporte durante la pubertad1, y que un sistema de apoyo comprometido desempeña un papel fundamental para garantizar que las niñas se sientan animadas a seguir practicando deporte2.

“Estoy agradecida por el apoyo continuo de mi familia y mis entrenadores al tomar la decisión más reciente de retirarme del proceso de selección final para los Juegos Olímpicos de Tokio debido a mi lesión de rodilla. Sin sus ánimos y la perseverancia que aprendí en el gimnasio, habría sido difícil llegar a esta decisión”, dice Hernández. “Estoy decidida a seguir entrenando y emocionada por continuar mi asociación con Always y Walmart para animar a las chicas a seguir haciendo deporte, para que ellas también puedan desarrollar las importantes habilidades que las ayudarán a convertirse en quienes quieran ser en la vida”.

La encuesta, realizada por OnePoll y encargada por Always, descubrió que el 66% de las mujeres que practicaron deportes durante la pubertad afirman que les ayudó a convertirse en quienes son hoy, y casi el 75% de las personas creen que practicar deportes durante la pubertad tiene un impacto positivo en el éxito profesional futuro1.

Para ayudar a dar acceso y oportunidades a las niñas en la edad de la pubertad, Always ha concedido un total de 500 000 dólares en subvenciones financieras a organizaciones y escuelas de todo el país que proporcionan acceso, oportunidades y estímulo a las niñas en esa edad, en los deportes.

Las organizaciones y escuelas fueron seleccionadas en colaboración con la Women’s Sports Foundation, una organización nacional que cree que una de las formas más significativas de tener un impacto en el mundo del deporte es fomentar un cambio sostenible en las comunidades locales que beneficie a las generaciones actuales y futuras de mujeres atletas. Las subvenciones #KeepHerPlaying Youth Grants se utilizarán de diversas maneras para crear espacios equitativos y accesibles para las chicas de hasta 18 años, desde la renovación de las instalaciones y la mejora del equipamiento hasta la mejora de la accesibilidad para aquellas con capacidades diferentes y la ampliación de los servicios para llegar a más chicas de la comunidad.

“El tenis es un deporte que tiene altas barreras económicas para comenzar a practicarlo, y a menudo se percibe como un deporte de clase alta”, dice Sloane Stephens, la artífice de la Fundación Sloane Stephens en Studio City, California. “Gracias a la subvención para jóvenes #KeepHerPlaying, podremos empezar a erradicar estas barreras para que nuestras niñas puedan disfrutar de los beneficios de un deporte para toda la vida. Con el apoyo de estos fondos, nuestros programas de todo el año seguirán funcionando sin brechas para evitar cualquier período vulnerable de inactividad, y podremos construir una iluminación permanente en la cancha para mejorar la seguridad y la accesibilidad.”

A continuación se enumeran las escuelas y organizaciones sin fines de lucro que han sido seleccionadas para recibir una parte de la subvención #KeepHerPlaying Youth:

Angel City Sports , Los Ángeles, CA (Goalball y Para-Rowing)

, Los Ángeles, CA (Goalball y Para-Rowing) Biltmore Preparatory Academy , Phoenix, AZ (Softbol)

, Phoenix, AZ (Softbol) Boys and Girls Club of Benton County , Bentonville, AR (Vóleibol, Básquetbol y Fútbol Americano)

, Bentonville, AR (Vóleibol, Básquetbol y Fútbol Americano) Challenged Athletes Foundation , San Diego, CA (Atletismo adaptado)

, San Diego, CA (Atletismo adaptado) First Tee of Northwest Arkansas , Lowell, AR (Golf)

, Lowell, AR (Golf) Hudson River Community Sailing , Nueva York, NY (Navegación)

, Nueva York, NY (Navegación) Memphis Inner City Rugby , Memphis, TN (Rugby)

, Memphis, TN (Rugby) MS 363 Lady Lions , Bronx, NY (Básquetbol)

, Bronx, NY (Básquetbol) Sloane Stephens Foundation , Studio City, CA (Tenis)

, Studio City, CA (Tenis) Wendy Hilliard Gymnastics Foundation, Nueva York, NY/Detroit, MI (Gimnasia)

Para conocer más acerca de las chicas alcanzadas por el impacto positivo de las subvenciones, visite Walmart.com/Always.

Para ayudar a Always y Walmart a mantener a más chicas en los deportes:

ALIENTE a las niñas en su entorno a seguir jugando. Puede usar estos consejos como inspiración.

a las niñas en su entorno a seguir jugando. Puede usar estos consejos como inspiración. COMPARTA cómo le han ayudado los deportes utilizando la plantilla de Instagram Story de Always y etiquetando a @Always_brand y #KeepHerPlaying para activar una donación a la YMCA, y así ayudar a que más niñas sigan practicando los deportes que las mantienen seguras de sí mismas. 3

cómo le han ayudado los deportes utilizando la plantilla de Instagram Story de Always y etiquetando a @Always_brand y #KeepHerPlaying para activar una donación a la YMCA, y así ayudar a que más niñas sigan practicando los deportes que las mantienen seguras de sí mismas. COMPRE un paquete de Always en Walmart entre el 1/7/21 y el 31/7/21 para activar también una donación a la YMCA.4

Juntos podemos ayudar a #KeepHerPlaying para que ella se pueda convertir en quien quiere ser.

