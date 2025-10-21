Álvaro Uribe es absuelto de todos los cargos en segunda instancia

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, según la sentencia emitida en segunda instancia por el tribunal que revisó su caso. La decisión revierte el fallo dictado hace casi tres meses por una jueza que lo había condenado a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos.

La apelación presentada por el exmandatario fue resuelta a su favor por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quienes analizaron de forma detallada cada uno de los hechos que sustentaban la condena. Asimismo, el tribunal rechazó las solicitudes de nulidad presentadas durante el proceso.

La resolución ha generado fuertes reacciones políticas en Colombia. En el sector de derecha, la absolución fue recibida con alivio y optimismo, ya que se abre la posibilidad de que Uribe participe nuevamente en la vida política, incluso en las elecciones legislativas de marzo de 2026. En contraste, para la izquierda, el fallo representa un duro golpe, especialmente para el senador Iván Cepeda, una de las víctimas del proceso y actual precandidato presidencial del oficialismo, quien se prepara para una consulta interna este domingo.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado. Las víctimas del proceso anunciaron que presentarán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que se revise el fallo y se mantenga viva la discusión judicial sobre el expresidente más influyente de las últimas décadas en Colombia.