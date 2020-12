Alumnos sorprenden a su maestro con mensajes de agradecimiento, su reacción de conmoción se viraliza

México.- Un grupo de alumnos decidió sorprender a su maestro, agradeciéndole por su dedicación durante una clase online que dejó una reacción que se viralizó rápidamente.

Según el video de TikTok, los jóvenes apagaron sus cámaras para llamar la atención del docente, quien al percatarse les pregunta si están o no conectados.

Inmediatamente, los alumnos colocan carteles agradeciendo la pasión de su docente y la reacción del maestro no pasó desapercibida.

En su rostro al ver cada rótulo reflejaba alegría por el gesto de sus estudiantes a quienes con sentidas palabras les agradeció.

‘Gracias… Yo soy muy llorón, advierto. Muchas gracias. Ay qué lindos todo’, comienza el maestro cuando expresaba las palabras de gratitud.

El video fue publicado en TikTok, dejando un recuerdo para el docente y los alumnos que perdurará por largos años.

“Mi salón y yo decidimos sorprender a nuestro gran maestro. Nos pusimos de acuerdo para agradecerle y esta fue la reacción. ¡Fue un gran regalo en estos tiempos tan complicados!”, escribió el usuario.

VIDEO

Un caso totalmente distinto ocurrió en Puerto Rico hace unas semanas, cuando una maestra en una transmisión en vivo ‘explota’ por la indiferencia de sus alumnos.

Francés Sánchez, es la catedrática que expresó su frustración y dijo sentirse agobiada por el desinterés de sus estudiantes por aprender y no tomar en serie las clases online.

‘Acabo de dar la clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya, yo estoy harta, ya me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer’, dijo la maestra.