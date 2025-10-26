Altimetrik finaliza la adquisición de SLK Software, y une fuerzas para generar valor a través de prioridad a la IA y habilitación digital

DETROIT Y BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Altimetrik anunció hoy la finalización exitosa de su adquisición de SLK Software, lo que marca un hito importante en el recorrido de la empresa para construir una potencia en ingeniería digital. Como parte de esta transición, SLK Software ahora operará bajo su nueva identidad como “SLK, una empresa de Altimetrik” .





La integración une a las capacidades de innovación basadas en datos y centradas en la inteligencia artificial de Altimetrik con la fuerza de SLK en Empresa Inteligente, Operaciones Digitales, Infraestructura Inteligente y Automatización e Ingeniería de Calidad, que abarcan toda la cadena de valor de habilitación digital desde estrategia y diseño hasta ingeniería y servicios gestionados. Basado en un enfoque dirigido por profesionales, la organización unificada fusiona la amplia experiencia de dominios con las plataformas modernas y los modelos operativos digitales para ofrecer una ejecución ágil y centrada en los resultados que acelere el tiempo de generación de valor.

“Me complace darle la bienvenida oficialmente al equipo de SLK a Altimetrik, así se unen dos organizaciones impulsadas por un propósito, la innovación y un compromiso inquebrantable por ayudar a nuestros clientes a liderar con confianza en la era de los negocios inteligentes”, señaló Raj Sundaresan, director ejecutivo de Altimetrik. “Finalizar esta adquisición marca un hito fundamental que es más que una simple cuestión de escala; se trata de ayudar a las empresas a crecer de manera responsable en un mundo centrado en la IA al redefinir cómo aprovechan la IA para generar un impacto real y cuantificable”.

Altimetrik y SLK unen a un equipo global de más de 10,000 profesionales en más de 17 países, operando más de 20 centros de ingeniería. La entidad combinada atiende a más de 150 clientes empresariales, incluidos líderes de Fortune 500, ofreciendo el proceso completo de la habilitación centrada en la IA, que abarca datos, ingeniería, operaciones inteligentes y automatización. De ese modo, se faculta a las empresas a que vayan más allá de la experimentación para pasar a la adopción y la creación de valor permanente.

"Los esfuerzos conjuntos de Altimetrik y SLK marcan una nueva era para la tecnología empresarial", comentó Puneet Bhatia, socio y director ejecutivo en India de TPG Capital Asia y director de Altimetrik. "La empresa unificada está a punto de acelerar la modernización empresarial y generar resultados transformadores para nuestros clientes: un recorrido que TPG se complace en impulsar".

"Se trata de un hito significativo en nuestro recorrido por las inversiones, en un momento en que la IA continúa actuando como una fuente transformadora en el escenario comercial actual que está en evolución, reformulando la manera en que las empresas operan, compiten y crecen”, manifestó Vivek Mohan, socio de Unidad de Negocio de TPG Capital Asia y director de Altimetrik . “Con escala combinada, experiencia en IA y excelencia en la entrega, Altimetrik y SLK impulsarán una mayor innovación, un mayor impacto para los clientes y generarán una significativa creación de valor".

Basándose en el enfoque centrado en la IA de Altimetrik, el lanzamiento de ALTI AI Adoption Lab™ y DomainForge.ai, Altimetrik y SLK seguirán con ese impulso, ofreciendo capacidades integrales en datos, IA, ingeniería de productos y experiencia, modernización de plataforma, análisis, DevSecOps, ciberseguridad, infraestructura inteligente y operaciones en la nube, impulsados por fuertes sociedades tecnológicas. La organización combinada también se beneficia de un ecosistema más fuerte de alianzas tecnológicas, como OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake y Databricks.

Avendus Capital actuó como asesor financiero exclusivo de SLK Software. EY se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Altimetrik y TPG.

Acerca de Altimetrik

Altimetrik es una empresa de datos centrada en IA y de ingeniería digital que ayuda a las compañías a acelerar el crecimiento a través de un enfoque incremental y orientado al producto. Como socio oficial de servicios OpenAI, nuestros ALTI AI Adoption Lab™ y DomainForge.ai permiten que las organizaciones creen y escalen soluciones de IA de nivel empresarial.

Con más de 6,000 profesionales en todo el mundo y una amplio ADN de ingeniería, ayudamos a las empresas de los sectores BFSI, manufacturero, minorista y CPG, automovilístico, sanitario y de ciencias de la vida a modernizar la tecnología, lanzar nuevos modelos de negocios y escalar la adopción de la IA, impulsadas por la innovación basada en datos, las operaciones digitales inteligentes y la automatización.

Reconocida en la 2025 Constellation Research ShortList™ por los Servicios de IA Globales y nombrada como un Competidor Importante en PEAK Matrix® de Everest Group para BFSI, ciencias de la vida, ingeniería digital, Altimetrik también figura en la lista de Glassdoor de las Mejores Empresas Dirigidas en 2025, ya que ofrece eficiencia, visibilidad y un crecimiento sin fricciones en la era de la IA. Para obtener más información, visite altimetrik.com.

Acerca de SLK, una empresa de Altimetrik

SLK, una empresa de Altimetrik, es un proveedor global de servicios tecnológicos centrado en unir a la IA, la automatización inteligente y el análisis para crear soluciones tecnológicas de vanguardia a través de una cultura de alianzas y evolución permanente. Tras su adquisición por parte de Altimetrik, la organización unificada amplía su ecosistema innovador y alcance global. Esta convergencia combina el conocimiento experto de SLK en Empresa Inteligente, Gestión de Infraestructura, Automatización e Ingeniería de Calidad, Operaciones Digitales y Soluciones Industriales con el dominio de Altimetrik en Datos e IA, Habilitación del Negocio Digital, Ingeniería de Producto y Plataforma, Nube y Modernización, y Ejecución de la Comercialización y el Crecimiento. Juntos, están listos para generar valor, acelerar la modernización e impulsar una innovación cuantificable basada en la inteligencia artificial a gran escala.

Durante 25 años, la organización ha ayudado a empresas de muchos sectores, como proveedores de seguros, servicios financieros, gestión de inversiones y fabricación a reimaginar sus negocios y satisfacer las necesidades presentes y futuras. Con esta integración, la empresa se ampliará aún más hacia atención médica, ciencias de la vida y minorista, mejorando su capacidad de impulsar una significativa transformación digital. La organización reconocida durante años por Great Place To Work®, Brandon Hall, Mercer | Mettl-HRedge Awards y SHRM por sus prácticas de recursos humanos y cultura de excelencia, continúa desafiando de manera constructiva el status quo a fin de lograr el rendimiento máximo a través de tecnologías disruptivas, innovación aplicada y automatización con propósito.

Descubra cómo SLK ayuda a las organizaciones líderes a reimaginar sus negocios en www.slksoftware.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios

Altimetrik y SLK



Gurvinder Singh Sahni



GSahni@altimetrik.com

Matt McLoughlin



Gregory FCA



altimetrik@GregoryFCA.com

+1 610-228-2123