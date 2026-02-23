Alta representante de la UE pedirá que se suspendan las sanciones a Delcy Rodríguez 

La posible decisión de levantar sanciones a Delcy Rodríguez por parte de la Unión Europea tomó relevancia tras las declaraciones de Kaja Kallas, representante de la Unión Europa (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad.

Kallas propuso revaluar la política de sanciones europeas contra figuras del gobierno venezolano, incluido el caso de la vicepresidenta Rodríguez, lo que abre un debate al interior de la UE sobre la estrategia hacia Venezuela.

La alta funcionaria afirmó que una flexibilización podría ser una herramienta para incentivar cambios democráticos en el país sudamericano, aunque reconoció que cualquier modificación debe ser producto de consenso entre los Estados miembros.

Reacciones en la Unión Europea ante la posible medida

El planteamiento de Kallas ha dividido opiniones entre los países miembros. Algunos gobiernos sostienen que aflojar las restricciones puede debilitar la presión internacional por reformas políticas en Venezuela, mientras otros consideran que abrir un canal de diálogo con Caracas podría contribuir a destrabar el estancamiento político.

Organismos de derechos humanos y plataformas ciudadanas siguen el debate de cerca, advirtiendo sobre las implicancias para el proceso democrático venezolano.

Este tema podría marcar un antes y un después en las relaciones UE Venezuela, especialmente de cara a próximos procesos electorales y negociaciones internacionales