Alpaca obtiene la membresía de la Bolsa Nasdaq y avanza en la infraestructura de corretaje completa

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Alpaca, una correduría de bolsa con autocompensación que ofrece acciones, ETF, opciones y renta fija, anuncia que ha sido aceptado como miembro de la Bolsa Nasdaq. Esto contribuye a reforzar la presencia de Alpaca en el mercado estadounidense y refleja su continuo avance hacia la creación de una infraestructura de corretaje interna y completa.









La membresía en Nasdaq permite a Alpaca conectarse directamente al libro de órdenes de la bolsa, lo que proporciona un acceso optimizado a toda su liquidez y a su completa gama de tipos de órdenes.

“Nuestra membresía en Nasdaq demuestra la madurez y el avance de Alpaca en los mercados financieros. A su vez, destaca la creciente gama de productos bursátiles que podemos ofrecer, conectando a nuestros usuarios directamente con uno de los mercados de valores más importantes del mundo”, comentó Tony Lee, director global de Corretaje de Alpaca.

Este hito se suma a las recientes afiliaciones de Alpaca a la Fixed Income Clearing Corporation (FICC) y la Options Clearing Corporation (OCC), además de su actual condición de compensadora de la DTCC. En conjunto, estas aprobaciones marcan un papel cada vez más importante de la empresa como participante reconocido en el mercado.

“Alpaca tiene la función de proporcionar una infraestructura que empodere a los socios con rapidez, confiabilidad y seguridad”, declaró Yoshi Yokokawa, director ejecutivo y cofundador de Alpaca. “Para que la infraestructura cumpla realmente su propósito, debe ser flexible y ofrecer más opciones, de modo que los socios puedan ofrecer mejores experiencias. Convertirnos en miembros del Nasdaq refuerza aún más la base integral que estamos construyendo con nuestra tecnología y corretaje internos”.

Acerca de Alpaca

Alpaca es una correduría de bolsa con sede en EE. UU. que ofrece servicios de autocompensación e infraestructura de corretaje para acciones, ETF, renta fija, 24/5 y negociación de opciones, y que ha recaudado más de 170 millones de dólares en financiación. Alpaca cuenta con el respaldo de inversores de primer nivel en todo el mundo, entre los que se incluyen Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund y Y Combinator. Para obtener más información, visite: alpaca.markets

