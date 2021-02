Alorica es reconocida como Líder en el informe Cuadrante mágico de Gartner 2021 sobre subcontratación de procesos empresariales para atención al cliente

El proveedor mundial de experiencia del cliente logró el puesto más alto en Capacidad de ejecución

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Alorica Inc., una empresa proveedora mundial de experiencia del cliente (Customer Experience, CX), anunció hoy que ha sido nombrada Líder en el informe Cuadrante mágico de Gartner (Gartner Magic Quadrant) de febrero de 2021 sobre subcontratación de procesos empresariales (Business Process Outsourcing, BPO) para atención al cliente. Alorica fue reconocida como Líder tanto en Integridad de la visión como en Capacidad de ejecución.

“Es un honor para nosotros recibir un reconocimiento como líderes del sector y, en nuestra opinión, atribuirlo a nuestra excelencia operativa y estrategia comercial de avanzada”, señaló Andy Lee, director ejecutivo de Alorica. “Empezar con una visión clara es fundamental, y sin la ejecución correcta, esa visión se vuelve imposible de lograr. Tras terminar un año excepcional que aceleró la adopción de modelos transformadores de servicio, seguiremos invirtiendo en la optimización de nuestros equipos y soluciones de excelencia para garantizar la prestación constante de experiencias incomparables de empleados y clientes”.

La misión de Alorica de crear experiencias del cliente increíblemente magníficas recibe el impulso de la expansión y la capacitación de su fuerza laboral, la implementación de estrategias avanzadas de digitalización y la ejecución de procesos galardonados para lograr resultados en nombre de las marcas internacionales. La empresa hace uso de su pericia en gestión de talentos, operaciones a escala mundial e integración del aprendizaje automático, grandes datos (big data) y automatización para empoderar a sus empleados. Como integradora de tecnología, Alorica brinda a sus clientes modelos flexibles de implementación en el desarrollo de soluciones digitales y operativas. Como resultado de la inquebrantable visión y ejecución de Alorica, la empresa líder en BPO ha captado oportunidades clave en experiencia del cliente tanto en servicios tradicionales como emergentes, entre ellos: moderación de contenido, servicios de conserjería, asistencia para juegos y programas antifraude.

Alorica alcanzó el puesto más alto en Capacidad de ejecución, que, según Gartner, “sintetiza factores tales como la viabilidad financiera, la capacidad de respuesta del mercado, el desarrollo de productos, los canales de venta y la base de clientes del proveedor”.

Lee añadió: “Nuestros valiosos socios están enfrentando un momento de transformación rápida, y nuestro abordaje exclusivo del compromiso brinda alineación estratégica, operativa y financiera con sus necesidades comerciales. Como uno de los proveedores de experiencia del cliente más grandes del mundo, contamos con la escala internacional, la trayectoria de alto desempeño, el mejor talento del sector y una oferta de servicios innovadores para brindar experiencias de servicio diferenciado a nuestros clientes”.

Gartner es una de las firmas de investigación y consultoría más importantes del mundo, y los informes Cuadrante mágico (Magic Quadrant) son la culminación de una investigación rigurosa y basada en hechos en mercados específicos, que proporcionan una perspectiva amplia de las posiciones relativas de los proveedores en el mercado en donde el crecimiento es alto y la diferenciación de proveedores es marcada. Los proveedores se ubican en cuatro cuadrantes: Líderes, Contendientes, Visionarios y Competidores especializados. Las empresas de BPO fueron evaluadas con base en 15 criterios que incluyen, entre otros: experiencia del cliente, estrategia de mercado, producto/servicio, operaciones e innovación. La investigación permite que las empresas aprovechen al máximo el análisis del mercado que se alinea con sus necesidades empresariales y tecnológicas únicas.

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio mencionados en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores que tengan la calificación más alta u otro reconocimiento semejante. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben considerarse exposiciones de hechos. Gartner no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en referencia a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular.

Acerca de Alorica

Somos 100 000 apasionados en resolver problemas que mejoran la vida a través de interacciones positivas con clientes —en todos nuestros contactos: voz, chat y redes sociales. Utilizamos tecnologías innovadoras —incluida la automatización inteligente y un conjunto de programas de analítica integral— para apoyar a las marcas más respetadas del mundo con el mejor talento y los recursos necesarios para crear experiencias increíblemente magníficas. Alorica proporciona una amplia variedad de servicios de primera clase —desde atención al cliente hasta soluciones financieras y servicios digitales— a clientes en sectores de todo tipo, muchos de los cuales figuran en Fortune 500. Los centros de contacto y los centros operativos de Alorica cubren todo el mundo, con oficinas en 14 países. Para obtener más información, visite www.Alorica.com.

