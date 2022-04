Alkira lanza una herramienta gratuita para controlar la saturación de la nube

Cloud Insights saca a la luz las TI en las sombras y recomienda formas de asegurar, optimizar y dinamizar redes en las nubes de AWS y Azure

SAN JOSÉ, CA–(BUSINESS WIRE)–Alkira, empresa pionera en la creación de redes en la nube, ha lanzado hoy Cloud Insights, una herramienta gratuita para mejorar la red y la seguridad en la implementación de nubes corporativas. Casi un tercio (32%) del gasto en la nube se desperdicia, según el Informe del Estado de la Nube 2022 de Flexera, que identifica la optimización de los recursos existentes en la nube como la principal prioridad para las empresas.





El gasto en la nube y la complejidad de la red se aceleraron durante la pandemia, lo que supuso una mayor presión para que las empresas optimizaran sus despliegues en la nube. El crecimiento no muestra signos de ralentización este año, tal como prevé IDC, con un aumento del 21,7% en el gasto de infraestructura en la nube para el resto de 2022.

Alkira Cloud Insights ayuda a los arquitectos de la nube y a los administradores de redes a recuperar el control de su infraestructura en la nube. La herramienta ofrece recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar la seguridad, optimizar el gasto y elevar el rendimiento de las redes en la nube en los entornos de Amazon AWS y Microsoft Azure. Puede ayudar a descubrir direcciones IP duplicadas, accesos a Internet no autorizados, redes y recursos de seguridad no utilizados, parámetros de grupos de seguridad mal configurados y recursos de TI en las sombras no contabilizados, entre otras cosas.

“Muchas organizaciones aumentaron drásticamente sus despliegues en la nube a principios del Covid para apoyar el trabajo remoto y la transformación digital”, dijo Amir Khan, CEO y fundador de Alkira. “Debido a que el cambio fue tan repentino, el enfoque inicial de muchas organizaciones fue simplemente hacer que las cosas funcionaran; las implementaciones estaban lejos de ser optimizadas. Alkira Cloud Insights permite a las empresas hacer lo que equivale a un poco de “limpieza de primavera” para sus entornos. La herramienta ayuda a agilizar los despliegues en la nube, a mejorar la disposición de la seguridad y a eliminar costosos malgastos”.

Cloud Insights mapea rápidamente los entornos de red en la nube en AWS y Azure de una organización. Las empresas obtienen un inventario completo y automatizado de sus recursos de red y seguridad. También reciben datos para tomar medidas, incluyendo recomendaciones para mejorar el uso de la nube, la seguridad y el gasto. La información y los resultados se entregan en un panel de control centralizado y fácil de usar. También existe la posibilidad de configurar informes automatizados para estar al tanto de los cambios dinámicos realizados en el entorno de la red en la nube.

Brad Casemore, Vicepresidente de Investigación, Centro de Datos y Redes Multicloud, IDC, dijo: “Las redes que habilitan y soportan la nube híbrida y multicloud deben ser lo suficientemente inteligentes como para funcionar de forma óptima en un paisaje cada vez más distribuido de cargas de trabajo en la nube y endpoints. Pero todo comienza con una auditoría y un descubrimiento significativos, determinando y comprendiendo qué cargas de trabajo se están ejecutando en qué nubes, y proporcionando una visión de las redes y factores de seguridad asociados a esas cargas de trabajo.

“Sólo con ese conocimiento previo pueden las empresas obtener información operativa que produzca resultados y beneficios comerciales valiosos. Con Cloud Insights, Alkira ofrece a los clientes una herramienta gratuita que ayuda a proporcionar un conocimiento del fondo de sus entornos de nube, sentando las bases para acciones informadas que mejoren la agilidad, la eficiencia, el rendimiento, la resiliencia y la seguridad de las redes cloud”.

Los clientes existentes obtienen acceso inmediato a Cloud Insights a través del portal de Alkira. La empresa también está ofreciendo gratuitamente la herramienta en https://www.alkira.com/cloud-insights a otros equipos empresariales que busquen una forma más rápida y sencilla de auditar su infraestructura en la nube.

Acerca de Alkira

Alkira es el líder en redes en la nube como servicio. Unificamos múltiples nubes, sitios y usuarios a través de una red corporativa construida completamente en la nube. Nuestros puntos de intercambio en la nube crean automáticamente esta red y, cuando se despliegan en varias ubicaciones, se conectan automáticamente para formar un tejido global, todo ello con la integración de los mejores servicios de seguridad y red. La red se gestiona con los mismos controles, políticas y seguridad que conocen los administradores de redes, puede escalarse instantáneamente según sea necesario y está disponible como servicio. No hay que desplegar nuevo hardware, ni descargar software, ni aprender la arquitectura de la nube. La solución de Alkira cuenta con la confianza de empresas de la lista Fortune 100, integradores de sistemas líderes y proveedores de servicios gestionados a nivel mundial. Obtenga más información en alkira.com y síganos en @alkiranet.

Video Tour: https://youtu.be/jBQipdute44

