Ali Larijani responde a amenazas de Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz

El político iraní Ali Larijani respondió públicamente a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas advertencias se referían a posibles represalias si Irán decide interrumpir el tránsito de petróleo por el estratégico Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Larijani aseguró que el pueblo iraní no se dejará intimidar por amenazas externas. Además, advirtió que quienes intenten presionar al país podrían enfrentar consecuencias.

Las declaraciones surgen luego de que Trump señalara que Estados Unidos respondería con una fuerza “veinte veces mayor” en caso de que Teherán bloquee el paso marítimo. El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Por esa ruta circula una parte significativa del petróleo que se transporta a nivel global.

El intercambio de advertencias refleja el aumento de las tensiones entre Washington y Teherán en medio del actual escenario geopolítico en la región.

Trump propone que EEUU financie la recuperación petrolera de Venezuela