Según informes de inteligencia de Estados Unidos, el difunto líder supremo iraní Ali Khamenei no consideraba a su hijo, Mojtaba Khamenei, apto para asumir el liderazgo de Irán. El hijo, de 56 años, fue elegido recientemente por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre durante ataques israelíes. Esto ocurrió al inicio del conflicto entre EEUU e Israel contra Teherán.

El nuevo líder advirtió que mantendrá restricciones en el estrecho de Ormuz y que abrirá “otros frentes” si continúan los ataques. La Casa Blanca ha calificado a Mojtaba como un sucesor “ligero e inaceptable”. Además, informes indican que podría enfrentar problemas personales delicados. Esto incluye un presunto tema de orientación sexual, que en Irán se castiga con la pena de muerte.

El secretario de Defensa estadounidense señaló que Mojtaba podría estar herido y desfigurado tras los ataques, aunque Irán no ha confirmado su estado. El programa estadounidense Rewards for Justice ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre él y otros altos funcionarios iraníes.

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