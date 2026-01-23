Algunas personas pueden dormir solo 4 horas y funcionar normalmente gracias a un gen especial

Un grupo muy reducido de personas puede funcionar perfectamente con solo cuatro a seis horas de sueño gracias a una particularidad genética que modifica la forma en que su cerebro se recupera. Investigaciones científicas han identificado una variación en el gen DEC2 que permite a estos individuos mantenerse alertas, emocionalmente estables y con buena concentración, a pesar de dormir menos de lo habitual.

Los científicos explican que esta diferencia genética influye en los mecanismos cerebrales que regulan el descanso, el estrés y la energía. A diferencia de la mayoría de la población, estos cerebros se “reinician” más rápido, evitando la acumulación de cansancio y tensión. Como resultado, el sueño corto no afecta de forma negativa su memoria, estado de ánimo ni rendimiento diario.

Entre las características más destacadas de estas personas se encuentran una mayor capacidad para controlar el estrés, una recuperación mental más eficiente durante el sueño, estabilidad emocional y una sensación constante de energía. Los estudios indican que, incluso con pocas horas de descanso, permanecen productivos y de buen ánimo.

Los especialistas subrayan que este fenómeno es poco común y no se puede imitar con fuerza de voluntad. Para la mayoría de las personas, reducir las horas de sueño tiene efectos negativos en la salud mental y cognitiva. El hallazgo refuerza la idea de que las necesidades de descanso están estrechamente ligadas a la biología del cerebro.