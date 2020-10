Alfonso, el pequeño abandonado por su padre y su madrastra: ‘Ya no me querían’

México.- La historia del pequeño identificado como Alfonso ha conmocionado las redes sociales luego que confesara que su padre y su madrastra lo abandonaron en plena madrugada porque ya no lo quería.

El pequeño de 8 años de edad fue encontrado por dos transeúntes en la colonia San Juan Xalpa, a las 5:00 de la madrugada.

Al preguntarle al menor qué hacía a esa hora solo, les confesó que su progenitor y su madrastra lo habían dejado en el lugar porque ya no se sentían cómodos con él.

Los ciudadanos inmediatamente alertaron a la policía del abandono del pequeño Alfonso, quien fue trasladado a un centro asistencial para un chequeo médico.

Según relato del menor, ‘vivía con su padre, su madrastra y una hermana de 6 años de edad, pero su papá ya no sentía cómodo con él’. El menor dijo que su madre biológica se llamaba Adela González, pero que desconocía dónde vivía.

‘Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían’, dijo Alfonso al ser encontrado con una pijama y una mochila con un cereal, tortillas y un chocolate.

El menor fue trasladado a la Fiscalía de Investigación para darle seguimiento a su caso. La historia se da a unas semanas que un recién nacido fuera encontrado en una caja de pizza.

Según el relato, el anciano dejó a su nieto recién nacido por falta de dinero para mantenerlo luego que su hija muriera en el parto, obligándolo a dejarlo en una banqueta.

Autoridades policiales informaron que el bebé fue encontrado en las calles Allende y Zacatecas, en el interior de una caja de pizza.